DNB: brede acceptatie van contant geld in winkels essentieel voor bruikbaarheid cash

maandag 9 maart 2026, 11:19 door Redactie, 6 reacties

Een brede acceptatie van contant geld door winkels is essentieel om ervoor te zorgen dat contant geld bruikbaar blijft. Daarnaast moet het ook in kleinere winkels en in de avonduren mogelijk zijn om contant af te rekenen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in de vandaag verschenen 'Visie op Betalen 2026-2028'. In de visie schrijft DNB dat het werkt aan een breed maatschappelijk draagvlak voor een goede balans tussen weerbaarheid en betaalbaarheid en contant geld daarbij een fundament vormt.

Twintig procent van de toonbankbetalingen in Nederland is een contante betaling, een percentage dat al enige jaren gelijkt blijft. De toezichthouder op financiële instellingen zegt het van groot belang te vinden dat content geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. "Zo behouden consumenten de keuze hoe ze willen betalen, kan iedereen zelfstandig blijven betalen en kan betaald worden als elektronische systemen tijdelijk niet werken."

DNB vindt dat het makkelijk en betaalbaar moet zijn en blijven om contant geld op te nemen, te gebruiken en af te storten. "Dat houdt in dat er een solide, dekkend netwerk van geldautomaten is en dat gebruikers geen (of beperkte) kosten betalen voor opnemen of storten. Daarnaast is brede acceptatie van contant geld in winkels essentieel om te zorgen dat contant geld bruikbaar blijft. Ook in kleinere winkels en in de avonduren moet het mogelijk zijn om contant af te rekenen."

Kwetsbaarheid

Volgens De Nederlandsche Bank is het toonbankbetalingsverkeer bij uitstek kwetsbaar vanwege de sterke afhankelijkheid van betalingen met een betaalpas of smartphone. "Dit soort betalingen betreffen vaak eerste levensbehoeften, en als die niet bereikbaar zijn, leidt dat tot ongemak of maatschappelijke onrust. Het probleem is dat bestaande noodverwerking slechts korte periodes van uitval kan opvangen. Contant geld kan niet (meer) als volwaardige back-up voor het pinverkeer functioneren. Tegelijkertijd is de girale betaalinfrastructuur nu nog niet toereikend om tijdens zo’n tijdelijke uitval te kunnen functioneren, via bijvoorbeeld QR-codes."

DNB stelt dat de logistieke keten van contant geld moet worden opgeschaald voor het geval er onverwachts een groot beroep moet worden gedaan op contant geld. "Omdat de keten van contant geld in Nederland sterk geoptimaliseerd is door verminderd gebruik, kent deze nog slechts beperkte uitbreidingsmarge." Om toch verder te kunnen opschalen wordt gewezen naar het uitbreiden van de bevoorradingscapaciteit van waardevervoerders en het aantal geldautomaten te laten meegroeien met de bevolking.

Vandaag, 11:26 door Hendrik de tweede
Ho! Nu wordt het ineens over een andere boeg gegooid. Dit heb ik nog niet eerder gehoord als statement van De Nederlandse Bank.

Het betekent - heel sec - Hoe minder cash wij uitgeven, hoe meer dat een reden is om cash uit te gaan faseren.

Dit vind ik echt een hele akelige ontwikkeling op het gebeid van de visie op het gebruik en de existentie van cash geld.
Vandaag, 11:40 door Anoniem
Ze willen juist cash nu meer promoten en het gemakkelijker maken om aan cash te komen wanneer er bijvoorbeeld een grote internetstoring is.
Zie: https://nos.nl/artikel/2605597-dnb-offline-pinnen-en-meer-geldautomaten-nodig-voor-tijden-van-crisis
Vandaag, 11:53 door Anoniem
Volgens mij heb je het bericht niet goed gelezen, zie de laatste alinea.
Vandaag, 11:59 door Anoniem
En hoe moet dat nou met de 'war on cash' die al jaren gevoerd wordt?!
Vandaag, 12:07 door Bitje-scheef
Logisch... maar cash in vooral essentiële winkels zoals supermarkten/tankstations lijkt me toch wel een mooie basis. Er zijn gewoon branches waar cash acceptatie gewoon in de wet moet komen.
Vandaag, 12:20 door Anoniem
Ineens beseft DNB dat ons digitale betalingsverkeer gesaboteerd kan worden door boze staatshoofden en dat contant op zo’n moment ons vangnet kan worden.
Zeer zwak van DNB. Niet professioneel ook. En te laat.
