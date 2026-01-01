DNB: brede acceptatie van contant geld in winkels essentieel voor bruikbaarheid cash

Een brede acceptatie van contant geld door winkels is essentieel om ervoor te zorgen dat contant geld bruikbaar blijft. Daarnaast moet het ook in kleinere winkels en in de avonduren mogelijk zijn om contant af te rekenen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in de vandaag verschenen 'Visie op Betalen 2026-2028'. In de visie schrijft DNB dat het werkt aan een breed maatschappelijk draagvlak voor een goede balans tussen weerbaarheid en betaalbaarheid en contant geld daarbij een fundament vormt.
Twintig procent van de toonbankbetalingen in Nederland is een contante betaling, een percentage dat al enige jaren gelijkt blijft. De toezichthouder op financiële instellingen zegt het van groot belang te vinden dat content geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. "Zo behouden consumenten de keuze hoe ze willen betalen, kan iedereen zelfstandig blijven betalen en kan betaald worden als elektronische systemen tijdelijk niet werken."
DNB vindt dat het makkelijk en betaalbaar moet zijn en blijven om contant geld op te nemen, te gebruiken en af te storten. "Dat houdt in dat er een solide, dekkend netwerk van geldautomaten is en dat gebruikers geen (of beperkte) kosten betalen voor opnemen of storten. Daarnaast is brede acceptatie van contant geld in winkels essentieel om te zorgen dat contant geld bruikbaar blijft. Ook in kleinere winkels en in de avonduren moet het mogelijk zijn om contant af te rekenen."
DNB stelt dat de logistieke keten van contant geld moet worden opgeschaald voor het geval er onverwachts een groot beroep moet worden gedaan op contant geld. "Omdat de keten van contant geld in Nederland sterk geoptimaliseerd is door verminderd gebruik, kent deze nog slechts beperkte uitbreidingsmarge." Om toch verder te kunnen opschalen wordt gewezen naar het uitbreiden van de bevoorradingscapaciteit van waardevervoerders en het aantal geldautomaten te laten meegroeien met de bevolking.
