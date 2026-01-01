Onderhandelaar beschuldigd van helpen ransomwaregroep met hoger losgeld

Een medewerker van een bedrijf dat onderhandelingen verzorgt tussen slachtoffers van ransomware en de verantwoordelijke criminelen zou de criminelen van informatie hebben voorzien zodat ze een hoger losgeldbedrag van slachtoffers konden onderhandelen. Ook zou de man zelf meerdere ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd. Dat stelt de Amerikaanse openbaar aanklager (pdf). Volgens de aanklacht heeft de verdachte bij vijf ransomware-onderhandelingen instructies en vertrouwelijke informatie met handlangers gedeeld, om zo voor een hoger losgeldbedrag te zorgen. De verdachte zou vervolgens een deel van het losgeldbedrag hebben ontvangen.

De verdachte wist verschillende hoge losgeldbedragen te onderhandelen, waaronder van meer dan 26 miljoen, 25 miljoen en 16 miljoen dollar, zo staat in de aanklacht vermeld. Hoeveel de verdachte voor zijn informatie ontving laat de aanklacht niet weten. De aanklacht stelt ook dat de man met twee andere medewerkers van cybersecuritybedrijven samenwerkte om ransomware-aanvallen uit te voeren. De mannen zouden hierbij hebben samengewerkt met de ransomwaregroep ALPHV, ook bekend als BlackCat.

Twee van de drie mannen werden eerder al aangeklaagd en hebben inmiddels ook bekend. De drie zouden meerdere ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij één van de slachtoffers, een medisch bedrijf, uiteindelijk losgeld betaalde. Het cybersecuritybedrijf waar twee van de drie verdachten werkten zegt hun gedrag af te keuren en heeft met politie in het onderzoek samengewerkt. Daarnaast zijn de twee ontslagen. In de zaak van de twee verdachten die eerder schuld bekenden wijst de rechter volgende maand vonnis. Ze kunnen een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen.