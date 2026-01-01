Overheid komt met regels voor beschikbaarheid van contant geld

maandag 16 maart 2026, 14:24 door Redactie, 4 reacties

Minister Heinen van Financiën heeft vandaag een concept-voorstel gepubliceerd waarin regels staan voor het beschikbaar en betaalbaar houden van contant geld in Nederland. Het gaat om een verdere uitwerking van de Wet chartaal betalingsverkeer die ervoor moet zorgen dat cash bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft. "Daardoor kunnen burgers en bedrijven contant geld blijven gebruiken. Zo kan iedereen blijven betalen zoals hij wil en is er een terugvaloptie bij pinstoringen", aldus de uitleg over het concept-voorstel op Internetconsultatie.nl.

Verschillende partijen die bij de beschikbaarheid van contant geld in Nederland betrokken zijn hebben onder leiding van De Nederlandsche Bank (DNB) in 2022 het Convenant contant geld ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over verschillende aspecten van contant geld, waaronder de beschikbaarheid van geldautomaten. "Als de overheid in het geheel niet zou ingrijpen, dan hebben de betrokken partijen onvoldoende reden om de chartale infrastructuur te behouden op een niveau waarbij de publieke belangen voldoende geborgd zijn. Denkbaar is bijvoorbeeld dat het aantal automaten verder daalt of dat de tarieven voor het opnemen of storten van contant geld stijgen", staat in een beleidskompas van de Wet chartaal betalingsverkeer.

Het vandaag gepresenteerde concept-voorstel Besluit chartaal betalingsverkeer bevat gedetailleerde regels over de toegang tot en betaalbaarheid van contant geld. Zo moeten nagenoeg alle Nederlanders binnen een straal van vijf kilometer eurobankbiljetten kunnen opnemen. Verder moeten geldautomaten een beschikbaarheid van 98 procent hebben. Ook mag een bank niet meer dan 66 eurocent per transactie rekenen voor het opnemen van eurobankbiljetten. Een aantal van deze afspraken zijn al onderdeel van het Convenant contant geld. De maximumtarieven zijn het belangrijkste nieuwe onderdeel. Het publiek kan tot 27 april via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.

Reacties (4)
Vandaag, 14:35 door spatieman
kriminelen lachen zich nu kapot...
Vandaag, 14:52 door Anoniem
Ik ben heel blij dat je in ieder geval gewoon contant kan blijven betalen. In sommige gevallen wil ik helemaal niet dat ze meekijken waar ik mijn geld aan uit geef en het is inderdaad ook een terugval bij uitval van IT voorzieningen. Want vroeg of laat gebeurt dat gewoon en zijn we afhankelijk van contant geld.

Daarbij vind ik het echt totale onzin dat ik blijkbaar belasting moet betalen over mijn eigen vermogen.
Vandaag, 14:52 door Anoniem
Hoezo? Er is toch nogsteeds een maximum wat je contant kunt betalen?
En officieel gezien mag je maar 1344 euro belastingsvrij thuis hebben liggen.
Vandaag, 15:06 door _R0N_
Daarom ook gewoon betalingen in natura (nee niet op die manier).
3 kroppen sla voor 10 eieren (van eigen kippen) daarna een brood in ruil voor 2 kroppen sla.
