Duitse overheid roept burgers op tot het maken van back-ups

In aanloop naar World Backup Day, dat morgen plaatsvindt, roept de Duitse overheid burgers op om back-ups van hun belangrijke gegevens te maken. Uit onderzoek van de autoriteiten blijkt dat tachtig procent van de ondervraagde Duitsers niet regelmatig back-ups maakt. Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, is het maken van back-ups geen lastig proces en beschikken de meeste besturingssystemen over programma's om dit te doen.

"Of het nu familiefoto's, contacten of documenten zijn, heel veel belangrijke data bevindt zich op onze computers, smartphones en tablets. Als het apparaat kapot gaat, gaat deze data verloren. Hetzelfde kan gebeuren bij een cyberaanval of menselijke fout van de gebruiker. Daarom is het belangrijk om data te back-uppen", zegt Marie Menke van het BSI. De Duitse overheidsinstantie heeft een korte handleiding gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe op Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS en Linux / Ubuntu back-ups te maken zijn.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert de 3-2-1 regel voor het maken van back-ups. Daarbij zijn er drie kopieën van de data op twee verschillende media, waarbij één kopie op een andere locatie wordt bewaard. "Het noodlot kan op meerdere manieren toeslaan. Zo heeft een fysieke back-up andere risico's dan een digitale back-up. Bewaar je back-up dus op verschillende locaties, fysiek (bijvoorbeeld op een externe harde schijf) én digitaal."