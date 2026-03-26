Rechtbanken Amerikaanse stad verbieden het dragen van camerabrillen

Vanaf volgende week maandag is het in rechtbanken in de Amerikaanse stad Philadelphia niet meer toegestaan om camerabrillen te dragen, ook voor mensen die een bril nodig hebben. Andere apparaten waarmee het mogelijk is om opnames te maken, zoals smartphones, blijven toegestaan, maar moeten in de rechtbank zijn uitgeschakeld en opgeborgen. Dat heeft het Eerste Gerechtelijk District van Pennsylvania bepaald.
"Omdat deze brillen lastig in de rechtszaal zijn te detecteren, is besloten om ze in het gebouw te verbieden", zo laat een woordvoerder tegenover The Philadelphia Inquirer weten. Het verbod moet voorkomen dat mogelijke getuigen of juryleden kunnen worden gefilmd en zo onder druk gezet. Het is onduidelijk of de rechtbanken extra controlemaatregelen gaan invoeren om te bepalen of iemand een camerabril draagt. Eerder besloten rechtbanken in verschillende Amerikaanse staten ook al een verbod op het dragen van camerabrillen in te voeren. Afgelopen september besloot het Utrechtse muziekpodium TivoliVredenburg om bezoekers met camerabrillen de toegang te weigeren.
