FBI waarschuwt Amerikanen voor in het buitenland ontwikkelde apps

De FBI heeft Amerikanen vandaag gewaarschuwd voor in het buitenland ontwikkelde apps, en dan met name apps van Chinese partijen. Apps met een digitale infrastructuur in China vallen onder de Chinese nationale veiligheidswetgeving, waardoor de Chinese overheid toegang tot de gegevens van app-gebruikers kan krijgen, aldus de waarschuwing van de Amerikaanse opsporingsdienst.

Gebruikers moeten dan ook alert zijn welke permissies een app allemaal vraagt en tot welke gegevens er toegang wordt gevraagd. "Sommige van deze apps melden dat de verzamelde data wordt opgeslagen op servers in China voor zolang de ontwikkelaars dat noodzakelijk achten", zo stelt de FBI. Die voegt toe dat sommige apps ook de mogelijkheid bieden om de software lokaal te installeren, waardoor het gebruik van een cloudgebaseerde versie niet nodig is.

Een ander risico dat in de waarschuwing wordt genoemd is de aanwezigheid van malware. Om wat voor soorten apps het precies gaat laat de FBI niet weten. De opsporingsdienst doet gebruikers ook verschillende aanbevelingen, waaronder het uitschakelen van het onnodig delen van data, het alleen downloaden van geverifieerde apps uit officiële appstores en voor het downloaden van apps het lezen van de algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden.