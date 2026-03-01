Google start met verplichte registratie van Android-ontwikkelaars

Google is gestart met de verplichte registratie van Android-ontwikkelaars, zo heeft het techbedrijf zelf aangekondigd. 'Normale' gebruikers kunnen straks alleen Android-apps van geregistreerde ontwikkelaars installeren en updaten, ook als deze apps buiten de Google Play Store worden aangeboden. Voor 'power users' kondigde Google een manier aan om 'ongeregistreerde' apps toch te blijven sideloaden. Dit vereist echter het inschakelen van bepaalde opties, een wachttijd van 24 uur en het herstarten van de telefoon.

Ontwikkelaars van Android-apps moeten hun naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verstrekken, alsmede een kopie van hun legitimatiebewijs uploaden. Volgens Google moet de maatregel voorkomen dat kwaadwillenden malafide apps kunnen verspreiden. "Verificatie van Android-ontwikkelaars helpt voorkomen dat kwaadwillenden zich achter anonimiteit kunnen verstoppen om schade aan te blijven richten", aldus het techbedrijf.

Op de maatregel is veel kritiek, omdat het de openheid van het Android-ecosysteem zou ondermijnen en de privacy van ontwikkelaars raakt. Appstore F-Droid vreest zelfs het einde van alternatieve Android-appstores. Een gecentraliseerde database, beheerd door één partij, met de gegevens van iedereen die software voor Android ontwikkelt is een enorm privacyrisico, zo lieten de makers van de Brave-browser recentelijk weten.

Ondanks de kritiek gaat Google door met het plan. "Vandaag beginnen we met de uitrol van de Android ontwikkelaar verificatie voor alle ontwikkelaars in zowel de nieuwe Android Developer Console als Play Console", zo staat in de aankondiging vermeld. De maatregel die het sideloaden van "ongeregistreerde Android-apps" lastiger maakt en de registratie van Android-ontwikkelaars verplicht wordt als eerste in september van dit jaar in Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand ingevoerd, gevolgd door een verdere wereldwijde uitrol in 2027.