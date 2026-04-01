Staatssecretaris: verplichte leeftijdsverificatie bij achteraf betalen, mogelijk via iDIN

Aanbieders van Buy Now, Pay Later (BNPL)-diensten moeten straks de leeftijd van hun gebruikers verifiëren, wat mogelijk via iDIN kan worden gedaan. Dat liet staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid tijdens een debat met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid weten.

"Hoe wordt de leeftijdsverificatie geborgd? We zien dat veel jongeren in de schulden raken door Buy Now, Pay Later. Een leeftijdsverificatie moet dus niet betekenen dat je zelf je leeftijd op kunt geven en een beetje kunt sjoemelen, maar moet echt strak zijn, bijvoorbeeld via iDIN. Gaat dit een van de vereisten zijn?", vroeg ChristenUnie-Kamerlid Ceder aan de staatssecretaris. Ceder kwam onlangs met een initiatiefnota voor verplichte "waterdichte leeftijdsverificatie" bij achterafbetaaldiensten.

"De afgelopen jaren werd er ingezet op zelfregulering van Buy Now, Pay Later. Dat heeft niet altijd goed uitgepakt. Nu komt er een implementatiewet, naar aanleiding van de herziene Europese richtlijn, die een stevig wettelijk kader geeft", reageerde Van Bruggen. Ze voegde toe dat het aanbieden van achteraf betalen aan minderjarigen wordt verboden en leeftijdsverificatie verplicht wordt. "De heer Ceder vroeg of dat moet of kan via iDIN. Dat is zeker een mogelijkheid. Het is duidelijk winst, aangezien het bijdraagt aan de bescherming van vooral kwetsbare jongeren."

Via iDIN, dat in 2016 werd gelanceerd, kunnen gebruikers zich bij bedrijven en organisaties identificeren door gebruik te maken van de inlogmethode van hun bank. In zijn initiatiefnota had Ceder al gesteld dat consumenten via iDIN op een 'privacyproof manier' kunnen bewijzen dat ze aan de gestelde leeftijdseis voldoen. Eind vorig jaar werd iDIN door de Belgische identiteitsapp itsme overgenomen.