Staatssecretaris: verplichte leeftijdsverificatie bij achteraf betalen, mogelijk via iDIN

woensdag 1 april 2026, 09:25 door Redactie, 18 reacties
Laatst bijgewerkt: 01-04-2026, 11:58

Aanbieders van Buy Now, Pay Later (BNPL)-diensten moeten straks de leeftijd van hun gebruikers verifiëren, wat mogelijk via iDIN kan worden gedaan. Dat liet staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid tijdens een debat met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid weten.

"Hoe wordt de leeftijdsverificatie geborgd? We zien dat veel jongeren in de schulden raken door Buy Now, Pay Later. Een leeftijdsverificatie moet dus niet betekenen dat je zelf je leeftijd op kunt geven en een beetje kunt sjoemelen, maar moet echt strak zijn, bijvoorbeeld via iDIN. Gaat dit een van de vereisten zijn?", vroeg ChristenUnie-Kamerlid Ceder aan de staatssecretaris. Ceder kwam onlangs met een initiatiefnota voor verplichte "waterdichte leeftijdsverificatie" bij achterafbetaaldiensten.

"De afgelopen jaren werd er ingezet op zelfregulering van Buy Now, Pay Later. Dat heeft niet altijd goed uitgepakt. Nu komt er een implementatiewet, naar aanleiding van de herziene Europese richtlijn, die een stevig wettelijk kader geeft", reageerde Van Bruggen. Ze voegde toe dat het aanbieden van achteraf betalen aan minderjarigen wordt verboden en leeftijdsverificatie verplicht wordt. "De heer Ceder vroeg of dat moet of kan via iDIN. Dat is zeker een mogelijkheid. Het is duidelijk winst, aangezien het bijdraagt aan de bescherming van vooral kwetsbare jongeren."

Via iDIN, dat in 2016 werd gelanceerd, kunnen gebruikers zich bij bedrijven en organisaties identificeren door gebruik te maken van de inlogmethode van hun bank. In zijn initiatiefnota had Ceder al gesteld dat consumenten via iDIN op een 'privacyproof manier' kunnen bewijzen dat ze aan de gestelde leeftijdseis voldoen. Eind vorig jaar werd iDIN door de Belgische identiteitsapp itsme overgenomen.

Reacties (18)
01-04-2026, 09:37 door Anoniem
Tuurlijk. Ook bij aankopen je legitimeren. Ausweis Bitte!
Immers, iedereen weet dat privacy vriendelijke leeftijdscontrole gewoon niet kan. Er is altijd een organisatie die weet wie je bent wanneer en voor wie je je [s]gelegitimeerd[/s] leeftijd geverifieerd hebt. En 'wij' accepteren deze legitimatie plicht gewoon.

ie-din? Doe maar gewoon niet. Die bank moet geld heen-en-weer schuiven. Niks meer, niks minder. Die heeft helemaal niks met mijn legitimatie te maken. Niets.
01-04-2026, 09:42 door Anoniem
Had het gewoon niet toegestaan, dan had je niet alleen de jongeren beschermd (zonder leeftijdsverificatie voor iedereen die hier gebruik van maakt) maar ook de volwassenen die niet met geld kunnen omgaan.

Achteraf een lapmiddel moeten introduceren is gewoon slecht regeren.
Want deze problemen waren te voorzien.
Hebben ze de oren in Den Haag teveel naar de lobbygroepen laten hangen?

Maar Den Haag kan Buy Now, Pay Later (BNPL)-diensten nog steeds verbieden.
Dat lijkt mij een betere optie dan nog een leeftijdsverificatie voor iedereen te introdiuceren.
Het is geen wondermiddel.
01-04-2026, 10:35 door _R0N_
Ben ik het niet mee eens, een bank verstrekt geld en als je koopt maar later betaalt ga je eigenlijk een lening aan, dat is zaak van de bank. iDiN is daar juist de goede tool voor om te verifiëren of jij wel bent wie je zegt dat je bent. Door in te loggen met iDiN hoeft de verkopende partij geen gegevens van jou op te slaan anders dan nodig zijn voor de verkoop (naw gegevens).
01-04-2026, 10:45 door Anoniem
Door _R0N_:
Ben ik het niet mee eens, een bank verstrekt geld en als je koopt maar later betaalt ga je eigenlijk een lening aan, dat is zaak van de bank. iDiN is daar juist de goede tool voor om te verifiëren of jij wel bent wie je zegt dat je bent. Door in te loggen met iDiN hoeft de verkopende partij geen gegevens van jou op te slaan anders dan nodig zijn voor de verkoop (naw gegevens).
De bank waar je de lening bij aangaat (Klarna of een vergelijkbare partij) wil die informatie hebben. Dat staat los van de bank waar jij je betaalrekening hebt. Ik ben het dan ook met Anoniem 09:37 eens dat iDIN gewoon niet de manier is. Uberhaupt wordt de bank al onterecht en op slinkse en mijns inziens oneigenlijke wijze toegestaan om datahandelaar te zijn. iDIN mag van mij vandaag nog worden afgeschaft. De banken moeten gewoon geld schuiven, in plaat van verplicht datahandelaar te zijn. Als de bank die de nu-kopen-later-betalen dienst verzorgt een leeftijdscontrole moet doen, dan moet de klant maar door een klantregistratie procedure by die bank. Gooi die drempel maar omhoog in plaats van de privacy te grabbel te gooien.
01-04-2026, 11:04 door Anoniem
Nu bij achteraf betalen, straks ook bij iedere betaling? Uiteraard pas als we hier aan gewend zijn.
01-04-2026, 11:16 door Hendrik de tweede
Het paard wordt met IDIN verificatie nog niet zo slecht achter de wagen gespannen, waarmee ik bedoel: feitelijk had dat 'buy now, pay later' betaalmodel nooit toegestaan mogen worden. Maar ja, om nu te verwachten dat die 3 kabinetten Rutte (VVD) daar een stokje voor hadden gestoken, is natuurlijk een idyllische wensdroom...

Met kopen op afbetaling - hoewel met hoge rente - was niets mis, want het zette potentiële kopers aan tot denken of zij de eerste verplichte (aan)betalingstermijn wel meteen, dus met afsluiten van de koop, konden voldoen.

Met het 'buy now, pay later' betaalmodel is die grens weg. Sterker nog: zorgen voor morgen is zelfs vervaagd. Dat is er de oorzaak van dat zoveel vooral jonge mensen financieel de boot ingaan met onaflosbare schulden.

Wat mijn visie hierop betreft: 21 jaar is een goede leeftijdsgrens.
01-04-2026, 11:53 door Anoniem
Idin wordt echter vervangen door Itsme waarbij je je paspoort/ID moet inscannen en en ook nog eens een selfie moet maken. Daarnaast alles lekker opgeslagen in één EU data opslagcentrum.

Let maar op, deze EU-ID-app op je mobiel gaat straks (2028) niet slechts gelden voor achteraf betaaldiensten en porno sites, maar voor ALLE sites, diensten en apps = einde digitale privacy = einde democratie, vrije meningsuiting en financiële zelfbeschikking.
01-04-2026, 11:59 door Erik van Straten
Uit https://www.idin.nl/consumenten/veelgestelde-vragen/:
Welke banken bieden iDIN aan?
iDIN wordt aangeboden door ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en bunq. Particulieren die internetbankieren bij deze banken, kunnen direct gebruik maken van iDIN. Triodos Bank biedt vanaf 1 juni 2021 niet langer het online identificatiemiddel iDIN aan.
OMG dan kan ik straks geen pay later meer doen

O O
^
01-04-2026, 12:01 door Anoniem
Ben ik het niet mee eens, een bank verstrekt geld en als je koopt maar later betaalt ga je eigenlijk een lening aan, dat is zaak van de bank. iDiN is daar juist de goede tool voor om te verifiëren of jij wel bent wie je zegt dat je bent. Door in te loggen met iDiN hoeft de verkopende partij geen gegevens van jou op te slaan anders dan nodig zijn voor de verkoop (naw gegevens).
Laat nou juist die 'bank' daar helemaal niks mee te maken hebben... DIE verstrekt dat krediet niet...

Verder ben ik het helemaal eens met de eerste reactie!
01-04-2026, 12:48 door eMilt
De bank heeft nu al de wettelijke plicht om bij het openen van een rekening jouw identiteit vast te stellen. Het is zelfs één van de weinige instanties die een kopie van jouw identiteitsbewijs mag (en zelfs moet!) maken en bewaren.

Dus het is heel logisch dat je via iDIN de leeftijd van iemand kan controleren. De iDIN dienst komt hierbij niet te weten wat jij koopt. De dienst geeft ook alleen aan in welke leeftijdscategorie jij zit. De webshop die iDIN gebruikt krijgt dus ook niet jouw exacte leeftijd of geboortedatum te weten. De webshop vraagt bijvoorbeeld alleen aan iDIN: "is deze persoon 18 jaar of ouder?". En iDIN levert alleen een Ja of Nee terug.
01-04-2026, 13:28 door Erik van Straten
Door eMilt: Het is zelfs één van de weinige instanties die een kopie van jouw identiteitsbewijs mag (en zelfs moet!) maken en bewaren.
Bron?

En mocht het daar niet in staan, waarom en wat bewijst zo'n kopie? Wordt überhaupt, en zo ja hoe, vastgesteld dat die kopie niet per ongeluk of opzettelijk is vervangen, en/of frauduleus is verkregen (bijv. na door zo'n zelfde bewaarder te zijn gelekt of door een MitM te zijn verstrekt)?
01-04-2026, 13:57 door Anoniem
We lopen hier te klagen,maar wees niet ongerust want we krijgen het

"Het Europese Internet van de Toekomst"

Leeftijdsverificatie,Sleepwet,Bewaarplicht,Chatcontrole,AI,Encrytpie

het valt straks allemaal onder een dak en dat is

"Het Europese Internet van de Toekomst"

EU dns(Root)Phishingfilter)
EU cloud (Centralisatie van data)
EU firewall (Monitoring)
EU inlog portals voor het europese internet aangeboden door je isp
EU id verplicht inloggen op een portal om gebruik te mogen maken van het europese internet.

legaal/iligaal europees internet gebruik zul je straks te lezen of te horen krijgen
als je je niet identificeert met je eu-id voor het gebruik van het europese internet zelf.

Leuker gaan we het niet maken,wel makkelijker

EUNL2026-2035
01-04-2026, 14:32 door Anoniem
Door Anoniem: Nu bij achteraf betalen, straks ook bij iedere betaling? Uiteraard pas als we hier aan gewend zijn.

Ik zal er nooit aan wennen, wan tik betaal nooit achteraf.
van die Buy Now, Pay Later (BNPL)-diensten raakt je alleen maar in de schulden als je niet verdomd goed uitkijkt.
Ik spaar wel tot het voldoende heb om de grote aankoop te doen. En anders betaal ik het egwoon meteen.

En kon je dit geintje niet al jaren doen met een creditcard (binnen de maandperiode van de card betalen, dan geen rente in rekeing gebracht).
En dat zonder leeftijdsverificatie.
01-04-2026, 14:56 door Anoniem
Door Anoniem: Had het gewoon niet toegestaan, dan had je niet alleen de jongeren beschermd (zonder leeftijdsverificatie voor iedereen die hier gebruik van maakt) maar ook de volwassenen die niet met geld kunnen omgaan.....

Goed idee, moeten we doen. Serieus.
Maarrrrrrrr.....
Dit is niet goed voor de economische groei, en andere economische activiteiten.
Net als de staatsschuld die uitgedrukt wordt in een percentage van de economie.
Als de economie groeit, wordt dat percentage lager en kan de staat weer meer lenen en uitgeven.

Kortom, dat verbod gaat er dus nooit komen.
Economy first, people never.
01-04-2026, 15:36 door Anoniem
Ik zie het woord #logisch# voorkomen in reaqcties,

Alles is logisch,alle gevolgen ook,

Het is maar net wat we met z`n allen willen,denk dat het antw. al bij velen bekend is..
01-04-2026, 23:17 door Anoniem
iDIN is een commerciele dienst. Het is commercieel aan het concurreren met andere commerciele diensten en publieke diensten. Een overheid mag daar geen voorkeur voor tonen omdat dit inmening in de markt is. Leeftijdscontrole is niet de enige eis bij het bepalen of je als financiele dienstverlener een lening mag verstrekken, iDIN is niet gemaakt om aan al die eisen te voldoen. En een bedrijf dat de wetten negeert hoort niet beloond te worden door de overheid met hulp bij keuzes. Ook als die hulp incompleet of incompetent is. Het antwoord wat gegeven had moeten worden is dat deze bedrijven zelf de plicht en verantwoordelijkheid hebben hoe ze zich aan de wettelijke eisen houden.
03-04-2026, 15:37 door Anoniem
Je reactie raakt kant noch wal.

iDIN is van de banken en je sluit een koopovereenkomst met betalingsverplichting af. De bank heeft jouw gegevens (wettelijke plicht). De bank kan dus vaststellen of jij al dan niet meerderjarig bent zonder daarvoor ook maar enig extra persoonsgegeven te gebruiken. De bank hoeft niet te weten wat je koopt, die kennis zit bij de webwinkel. De webwinkel hoeft alleen vast te leggen dat ze via iDIN een bevestiging hebben gekregen dat de koper meerderjarig is. Dat kan via geautomatiseerde logging.

Kort samengevat: De bank weet niet wat je koopt; de webwinkel weet niet wie je bent of hoe oud je bent (alleen het vinkje wel of niet meerderjarig krijgen ze van iDIN)

iDIN maakt het mogelijk dat jouw leeftijd gecontroleerd wordt zonder dat de webwinkel jouw ID-gegevens nodig heeft en zonder dat de bank weet wat jij koopt. Deze oplossing is daarmee het ultieme voorbeeld van een privacy-vriendelijke controle.

Enige bezwaar dat je hier tegen kan hebben, is dat de iDIN infrastructuur van commerciële partijen (banken) is, terwijl dit eigenlijk een overheidsvoorziening hoort te zijn. Voor leeftijdscontrole bij aankopen is dat niet direct een probleem, want de bank zit toch al in de transactie. Maar voor andere leeftijdsverificaties ga je de bank betrekken in een transactie/verificatie waar ze normaliter niet bij betrokken zijn. Daarom pleit ik ervoor om DigiD geschikt te maken voor privacyvriendelijke leeftijdverificatie.
03-04-2026, 23:40 door Anoniem
Yivi is de oplossing hier, selective disclosure, behoud van privacy.
