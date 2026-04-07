Androidtelefoons door kritiek lek kwetsbaar voor permanente dos-aanval

Een kritieke kwetsbaarheid in Android maakt het mogelijk om een permanente lokale denial of service (dos)-aanval op telefoons uit te voeren, zo laat Google weten. Er zijn beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt om het probleem te verhelpen. Tijdens de patchronde van april heeft Google in totaal vijf kwetsbaarheden verholpen. Eén daarvan is er als kritiek aangemerkt. Het gaat om CVE-2026-0049, aanwezig in het Android Framework.
Wat CVE-2026-0049 doet opvallen is dat het kan leiden tot een lokale denial of service, zonder dat hiervoor enige interactie van gebruikers is vereist. Dergelijke kwetsbaarheden worden zelden als kritiek aangemerkt. Google gebruikt deze beoordeling alleen voor beveiligingslekken waardoor een 'permanente denial of service' mogelijk is, waarvoor als oplossing het gehele besturingssysteem opnieuw moet worden geïnstalleerd of een fabrieksreset is vereist. Verdere details over het lek zijn niet door Google gegeven.
Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit. Google maakte onlangs nog bekend dat 40 procent van de Androidtelefoons geen updates meer ontvangt.
