Ziekenhuizen halen patiëntportalen offline wegens ransomware-aanval op ChipSoft

Meerdere ziekenhuizen hebben wegens een ransomware-aanval op ChipSoft hun patiëntportalen offline gehaald. ChipSoft levert software voor elektronische patiëntendossiers (EPD). De meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruiken het EPD-systeem van ChipSoft. Het zou naar schatting een marktaandeel van zeventig procent hebben. ChipSoft heeft klanten laten weten dat het slachtoffer is geworden van een incident, maar meldt niet dat het om een ransomware-aanval gaat.

Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, laat in een bericht aan zorginstellingen weten dat het om een ransomware-aanval gaat, zo meldt de NOS. Ziekenhuizen zijn geadviseerd om hun vpn-verbinding naar ChipSoft te verbreken. De website van ChipSoft is op het moment van schrijven nog steeds offline. De NOS stelt op basis van een eigen inventarisatie dat elf ziekenhuizen hun patiëntportalen wegens de ransomware-aanval offline hebben gehaald.

Het gaat onder andere om het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Dat meldt op de eigen website dat bij ChipSoft zich een data-incident heeft voorgedaan. "Chipsoft meldt dat patiëntgegevens naar alle waarschijnlijkheid niet betrokken zijn bij het incident en heeft maatregelen genomen om eventuele gevolgen te beperken", aldus het ziekenhuis. "De zorg voor onze patiënten gaat onverminderd door en patiëntendossiers blijven intern volledig toegankelijk. Om eventuele risico’s te beperken, hebben wij de verbindingen naar systemen van andere zorgverleners preventief afgesloten."

Het Diakonessenhuis in Utrecht meldt dat het uit voorzorg de patiëntenportaal mijnDiak heeft gesloten. Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem laat weten dat de hack bij ChipSoft het cloud-gedeelte van huisartsenpraktijken betreft. "Op advies van Z-CERT heeft Rijnstate de vpn-verbinding naar dat gedeelte onmiddellijk dichtgezet. Onze patiëntgegevens en andere informatievoorzieningen zijn veiliggesteld. Op dit moment ervaren wij geen verstoringen in ons systeem", aldus het ziekenhuis.

Het Tergooi MC bericht via de eigen website dat het uit voorzorg mijn.tergooi.nl tijdelijk heeft uitgezet. Ook zijn koppelingen van Tergooi MC naar BeterDichtbij, Luscii, Sananet of Gezondheidsmeter tijdelijk uitgeschakeld. Hierdoor kunnen patiënten niet inloggen op het patiëntenportaal, is het niet mogelijk om uitslagen in te zien, kunnen er geen online afspraken worden gemaakt of gewijzigd en is het niet mogelijk om online in te checken voor een afspraak. Daarnaast blijkt dat de aanmeldzuilen in het ziekenhuis niet werken. Details over hoe de ransomware-aanval mogelijk was zijn niet bekend.