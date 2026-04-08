Odido waarschuwt voor nieuwe phishingmail over installeren app-update

Odido waarschuwt klanten voor een nieuwe phishingmail die van de telecomprovider afkomstig lijkt en waarin ontvangers worden opgeroepen om de Odido App te updaten. Sinds het datalek bij de telecomprovider, waar de persoonlijke gegevens van meer dan zes miljoen mensen werden gestolen, hebben er verschillende phishingaanvallen plaatsgevonden.

Begin maart waarschuwde Odido al voor een phishingmail over een 'compensatie-aanvraagformulier'. Vandaag doet de provider dat opnieuw. De phishingmail in kwestie vraagt ontvangers om een app-update te installeren via een externe link. "Dit is géén bericht van Odido. Klik niet op de link, download niets en verwijder de mail direct", aldus Odido. De provider voegt toe dat het klanten nooit vraagt om de Odido App via een externe website te downloaden. "Updates van de Odido App gaan altijd via de Google Play Store of de Apple App Store."

De phishingmail heeft als onderwerp 'De app die bewust vernieuwd is' en stelt dat er allerlei verbeteringen aan de Odido App zijn doorgevoerd. Vervolgens kunnen ontvangers de nieuwe 'app' via de meegestuurde link downloaden, zo laat de phishingmail weten. De Fraudehelpdesk heeft een afbeelding van het bericht gedeeld. Wat de link precies doet laten Odido en de Fraudehelpdesk niet weten.