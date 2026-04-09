Kamervragen over ransomware-aanval op EPD-leverancier ChipSoft

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Hermans van Volksgezondheid gesteld over de ransomware-aanval op EPD-leverancier ChipSoft. Vanwege de aanval besloten meerdere ziekenhuizen om hun patiëntportalen offline te halen. Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, adviseerde ziekenhuizen om hun ChipSoft-systemen te controleren op afwijkend netwerkverkeer.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vanwege de aanval op ChipSoft inmiddels 23 datalekmeldingen ontvangen, zo meldt Skipr. ChipSoft levert software voor elektronische patiëntendossiers (EPD). De meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruiken het EPD-systeem van ChipSoft. Het zou naar schatting een marktaandeel van zeventig procent hebben.

Naar aanleiding van de aanval besloot ChipSoft verbindingen met verschillende platforms uit te schakelen. Skipr meldt ook dat wordt geprobeerd om een aantal van deze diensten met behulp van 'nieuwe sleutels' weer online te krijgen. De aanval is reden voor D66-Kamerleden Vervuurt en El Boujdaini om minister Hermans om opheldering te vragen. Ze willen onder andere weten of de aanval gevolgen heeft voor de continuïteit van zorg en of er aanwijzingen zijn dat patiëntgegevens zijn gestolen.

"Hoe beoordeelt u de sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal commerciële leveranciers voor cruciale zorg-IT, en hoe worden de risico's daarvan beperkt?", vragen Vervuurt en El Boujdaini verder. Minister Hermans moet ook duidelijk maken welke eisen worden gesteld aan leveranciers van zorg-IT op het gebied van cybersecurity, weerbaarheid en continuïteit, en in hoeverre deze eisen voldoende zijn gezien de kritieke rol van deze partijen voor het zorgsysteem.

"Ziet u aanleiding om aanvullende eisen te stellen aan leveranciers van kritieke zorg-IT, bijvoorbeeld op het gebied van redundantie, interoperabiliteit of exit-strategieën, zodat zorginstellingen minder kwetsbaar zijn bij uitval of incidenten?", willen de D66-Kamerleden aanvullend weten. Die vragen ook of er wordt gewerkt aan het verminderen van single points of failure in de digitale infrastructuur van de zorg. De minister heeft drie weken om de Kamervragen te beantwoorden.