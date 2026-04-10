Politie houdt acht gebruikers VerifTools aan wegens identiteitsfraude

De politie heeft acht gebruikers van de website VerifTools aangehouden op verdenking van identiteitsfraude. Via VerifTools konden mensen een identiteitsbewijs genereren om zo de Know Your Customer verificatie (KYC) van bedrijven, waarbij vaak enkel een afbeelding van een ID-bewijs is vereist, omzeilen. Daarnaast werden de afbeeldingen ook voor huurfraude gebruikt, aldus de politie.

Via het platform konden afbeeldingen van valse identiteitsbewijzen zoals paspoorten en identiteitskaarten van verschillende landen worden gemaakt. De website werd in 2025 door de politie offline gehaald. Bij de operatie tegen VerifTools wist het Cybercrime Team van de politie Rotterdam in een Amsterdams datacentrum 21 virtuele servers veilig te stellen. Op de onderzochte servers van VerifTools werden allerlei gegevens aangetroffen, van gebruikers tot gecreëerde documenten.

Het gaat om meer dan 636.000 gebruikers met een account, ruim 900.000 documenten en meer dan 5100 afbeeldingen van valse Nederlandse documenten, zo laat de politie weten. Op basis van de aangetroffen gegevens heeft de politie een lijst opgesteld met geïdentificeerde verdachten die gebruik hebben gemaakt van VerifTools. Dat varieert van 'grootgebruikers' tot eenmalige gebruikers.

De afgelopen week heeft de politie acht gebruikers van VerifTools op verdenking van identiteitsfraude aangehouden. Het gaat om mannen van 20 tot 34 jaar oud. Daarnaast hebben negen verdachten de opdracht gekregen zich te melden op het politiebureau. Het gaat om zeven mannen van 18 tot 35 jaar oud en twee minderjarigen van 15 en 16 jaar oud. Met de twee minderjarigen zijn inmiddels stopgesprekken gevoerd.

Op valsheid in geschriften, het valselijk opmaken van een identiteitsbewijs of valse betaalinstrumenten staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar, zo laat de politie weten. Die geeft ook aan dat het in de onderzochte data slachtoffers van identiteitsfraude heeft aangetroffen en deze personen zal waarschuwen. Het onderzoek naar andere gebruikers van VerifTools loopt nog.