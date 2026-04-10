VS en VK identificeren duizenden slachtoffers van 'approval phishing'

Tijdens een internationale operatie heeft de Britse politie samen met de Amerikaanse Secret Service en Canadese politie duizenden slachtoffers van 'approval phishing' geïdentificeerd. Het gaat om mensen in meer dan dertig landen die criminelen toegang tot hun cryptowallets gaven. De autoriteiten hebben twaalf miljoen dollar weten te bevriezen die door criminelen uit de wallets was gestolen. Daarnaast is er meer dan 45 miljoen dollar aan gestolen crypto geïdentificeerd, buitgemaakt bij andere fraudes wereldwijd.

Tijdens de operatie die een week duurde werd gezocht naar slachtoffers van 'approval phishing' en gecompromitteerde wallets. De autoriteiten identificeerden meer dan twintigduizend wallets en konden meer dan drieduizend slachtoffers identificeren en waarschuwen. "Scammers laten valse pop-ups of waarschuwingen zien die van een vertrouwde app of dienst afkomstig lijken, die met crypto-investeringen te maken hebben", laat de Secret Service in de uitleg over 'approval phishing' weten.

Slachtoffers wordt vervolgens gevraagd om toegang tot hun wallet goed te keuren. Criminelen kunnen de wallets vervolgens legen. "Zodra het geld uit het account van het slachtoffer is gestolen, zijn de transacties niet terug te draaien en is het geld lastig terug te krijgen", laat de Amerikaanse opsporingsdienst verder weten. Daarnaast namen de autoriteiten ook ruim honderd domeinnamen gebruikt voor fraude in beslag.