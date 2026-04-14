Rockstar Games lekt gegevens van miljoenen spelers

Rockstar Games heeft de gegevens van miljoenen spelers gelekt, zo stelt een groep criminelen die de data in handen zou hebben. Het gaat om meer dan 78,6 miljoen records, aldus de criminelen, die zichzelf ShinyHunters noemen. De groep claimt dat het de gegevens heeft gestolen bij een aanval op Snowflake-omgevingen van Rockstar Games. Snowflake is een cloudplatform dat wordt gebruikt voor de opslag van grote hoeveelheden data.

De criminelen claimen dat ze inloggegevens van Anodot hebben gestolen en die vervolgens hebben gebruikt om toegang tot de Snowflake-omgevingen van klanten te krijgen. De groep heeft nu een deel van de gestolen data openbaar gemaakt. Het gaat om analyticsdata, waaronder in-game aankopen, inkomsten, supporttickets en fraudedetectie. Bleeping Computer meldt dat de criminelen de gestolen data hebben gebruikt om Rockstar Games af te persen.

Rockstar Games heeft de aanval bevestigd, maar stelt dat er geen gevoelige gegevens zijn buitgemaakt. "We kunnen bevestigen dat een beperkte hoeveelheid niet-materiële bedrijfsinformatie is buitgemaakt in verband met een datalek van een derde partij. Dit incident heeft geen impact op onze organisatie of onze spelers", aldus een verklaring tegenover Kotaku.

Eerder werd al bekend dat Anodot was getroffen door een datalek. Daarbij werden inloggegevens van klanten gestolen. Het ging onder andere om Salesforce-klanten. Salesforce is een veelgebruikt platform voor customer relationship management (CRM). De criminelen achter de aanval op Anodot claimden dat ze ook gegevens van Rockstar Games hadden buitgemaakt.