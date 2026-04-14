Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden: AIVD en MIVD gaan te ver

De AIVD en MIVD gaan bij het uitvoeren van onderzoeken te ver, zo stelt de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in het vandaag verschenen jaarverslag (pdf). De TIB toetst de inzet van bijzondere bevoegdheden door de inlichtingendiensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het binnendringen van telefoons of het afluisteren van gesprekken. In 2025 behandelde de TIB 4.615 verzoeken van de AIVD en MIVD. Het overgrote deel van de verzoeken, 96 procent, werd als rechtmatig beoordeeld.

In een deel van de overige vier procent was sprake was van vermijdbare, juridische slordigheden. In 1,3 procent van de gevallen was de inzet, ook na aanpassingen, niet rechtmatig. "In de praktijk betekent dit dat iedere week een voorgenomen inzet van de diensten waarvoor door de minister toestemming is verleend niet rechtmatig is", aldus de TIB. Het gaat dan bijvoorbeeld om inzet op mensen in de omgeving van een target waarbij de diensten hopen zicht te krijgen op dat target. De TIB vindt dat niet altijd proportioneel. Ook het hacken van computers en het daarna verwerven van enorme hoeveelheden data gaat soms te ver als het gaat om gegevens van grote groepen mensen of organisaties die geen voorwerp van onderzoek zijn en dat ook nooit zullen worden.

De TIB stelt ook dat de diensten in 2025 verder zijn gegaan met de inzet van interceptie van internetverkeer dat verloopt via de glasvezelkabel. "Dat gaat gepaard met het ongericht verwerven van zeer aanzienlijke hoeveelheden gegevens van personen of organisaties uit meerdere gegevensstromen vanuit meerdere accespoints. De TIB blijft zorgen houden over de inbreuk op grondrechten enerzijds en de achterblijvende opbrengst anderzijds", zo laat het jaarverslag weten.

De TIB voegt toe dat het bewaken van de balans tussen de bescherming van grondrechten en de inbreuk daarop ons een democratische rechtsstaat maakt. "De TIB heeft in 2025 graag een bijdrage geleverd aan het bewaken van die balans en zal dat ook in de toekomst doen."