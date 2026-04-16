Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishing-sms uit naam van DPD

Oplichters sturen momenteel sms-berichten uit naam van DPD met een link naar een phishingpagina, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. In de sms staat dat er een pakket voor de ontvanger klaarstaat, maar dat het niet bezorgd kan worden omdat de postcode niet klopt. De ontvanger wordt opgeroepen om, via een link in het bericht, de postcode te "controleren".

"Wie op de link klikt komt op een website waar naam, adres en woonplaats moeten worden ingevuld. Daarna volgt een betaalpagina waarop €1,20 betaald moet worden door creditcardgegevens in te vullen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er daarna gebeurt", aldus de Fraudehelpdesk.

De Fraudehelpdesk adviseert om niet op de link te klikken, geen gegevens in te vullen en niets te betalen. "Meld de ontvangst van de sms bij ons en verwijder hem van uw telefoon." Wie op de link heeft geklikt en creditcardgegevens heeft ingevuld wordt aangeraden om direct contact met de bank op te nemen.