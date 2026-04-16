Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishing-sms uit naam van DPD

Oplichters sturen momenteel sms-berichten uit naam van DPD met een link naar een phishingpagina, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. In de sms staat dat er een pakket voor de ontvanger klaarstaat, maar dat het niet bezorgd kan worden omdat de postcode niet klopt. De ontvanger wordt opgeroepen om, via een link in het bericht, de postcode te "controleren".
"Wie op de link klikt komt op een website waar naam, adres en woonplaats moeten worden ingevuld. Daarna volgt een betaalpagina waarop €1,20 betaald moet worden door creditcardgegevens in te vullen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er daarna gebeurt", aldus de Fraudehelpdesk.
De Fraudehelpdesk adviseert om niet op de link te klikken, geen gegevens in te vullen en niets te betalen. "Meld de ontvangst van de sms bij ons en verwijder hem van uw telefoon." Wie op de link heeft geklikt en creditcardgegevens heeft ingevuld wordt aangeraden om direct contact met de bank op te nemen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.