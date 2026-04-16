Deskundigen trekken effectiviteit EU leeftijdsverificatie-app in twijfel

De leeftijdsverificatie-app die gisteren door de Europese Commissie werd gepresenteerd om het internet veiliger te maken voor jongeren, is mogelijk weinig effectief, zeggen deskundigen in een artikel van NOS.nl.

Voor het bezoeken van een website met een leeftijdsgrens (bijvoorbeeld 18+) is het momenteel vaak genoeg om simpelweg aan te geven dat iemand oud genoeg is. Met de nieuwe leeftijdsverificatie app wordt een paspoort of ID-kaart gescand. De app kan vervolgens aan de website doorgeven dat de gebruiker oud genoeg is om de website te bezoeken.

Jaap-Henk Hoepman, hoofddocent digitale veiligheid aan de Radboud Universiteit stelt dat het erop neer komt dat in de toekomst iedereen, niet alleen jongeren, voor het bezoeken van bepaalde websites zal moeten bewijzen dat ze aan de leeftijdsgrens voldoen via de app. Ook wijst hij op de afhankelijkheid van Big Tech: "De apps moeten op smartphones worden geïnstalleerd, dat wil zeggen via Android of Apple. Hiermee maken we ons als Europa nog meer afhankelijk van Big Tech."

Bart Jacobs, hoogleraar Computerbeveiliging aan dezelfde universiteit, twijfelt aan de effectiviteit van de app, omdat het eenvoudig is om via bijvoorbeeld de app van een volwassene, alsnog de verificatie te omzeilen.

De Europese Commissie wil dat leeftijdsverificatie apps ook worden gebruikt voor sociale media. Maartje Knaap van Bits of Freedom stelt: "Hier worden sociale media niet minder verslavend van". Ook zij twijfelt aan de effectiviteit van de app. "In Australië is recentelijk een online leeftijdsverificatiemethode ingevoerd, maar kinderen wijken daar uit naar andere platformen."