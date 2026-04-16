CPO Logius waarschuwt voor Amerikaanse toegang tot data MijnOverheid

De Centrale Privacy Officer (CPO) van Logius waarschuwt dat de Amerikaanse overheid toegang tot de gegevens in MijnOverheid kan krijgen als de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl doorgaat. Solvinity beheert sinds 2020 het IT-infrastructuurplatform voor DigiD, MijnOverheid en Digipoort in opdracht van Logius.
Pieter van Oordt, de CPO van Logius zegt, "Ik kan het niet simpeler zeggen: de VS kunnen DigiD voor langere tijd uitzetten en geheime informatieverzoeken uitvaardigen". Van Oordt heeft contact gezocht met de Volkskrant omdat er intern niet naar zijn waarschuwingen werd geluisterd.
Momenteel wordt de overname van Solvinity nog beoordeeld. Mocht de toezichthouder besluiten dat de overname schadelijk is, dan kan het een negatief advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken. Binnen de Tweede Kamer is er al langer onrust over de geplande overname en de gevolgen daarvan voor de privacy van Nederlandse staatsburgers. Van Oordt hoopt dat de overname wordt geblokkeerd en dat er gekozen wordt voor een alternatief plan.
