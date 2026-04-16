Nieuws
CPO Logius waarschuwt voor Amerikaanse toegang tot data MijnOverheid

donderdag 16 april 2026, 14:26 door Redactie, 2 reacties

De Centrale Privacy Officer (CPO) van Logius waarschuwt dat de Amerikaanse overheid toegang tot de gegevens in MijnOverheid kan krijgen als de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl doorgaat. Solvinity beheert sinds 2020 het IT-infrastructuurplatform voor DigiD, MijnOverheid en Digipoort in opdracht van Logius.

Pieter van Oordt, de CPO van Logius zegt, "Ik kan het niet simpeler zeggen: de VS kunnen DigiD voor langere tijd uitzetten en geheime informatieverzoeken uitvaardigen". Van Oordt heeft contact gezocht met de Volkskrant omdat er intern niet naar zijn waarschuwingen werd geluisterd.

Momenteel wordt de overname van Solvinity nog beoordeeld. Mocht de toezichthouder besluiten dat de overname schadelijk is, dan kan het een negatief advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken. Binnen de Tweede Kamer is er al langer onrust over de geplande overname en de gevolgen daarvan voor de privacy van Nederlandse staatsburgers. Van Oordt hoopt dat de overname wordt geblokkeerd en dat er gekozen wordt voor een alternatief plan.

Reacties (2)
Vandaag, 14:33 door Anoniem
Heb je daar een CPO voor nodig? Het KAN.
DUS het gebeurt. Moeilijker is het niet.
Vandaag, 14:37 door Anoniem
Deze IT zaken moeten helemaal niet bij een drede partij liggen. Dit moet inhuis door een overheid instantie zelf gehost worden. Dan wel een uitwijk in een ander Europees land. Maar lokaal door eigen IT-en security personeel.

het blijft van de zotte. De Minister kan ook het eea tegen houden als het om Nexperia gaat. Dan kan dit volgens mij in een handomdraai gedaan worden. Anders direct de overname doen en alle wat overbodig is weg halen en het belangrijke behouden.

De overheid is enorm laconiek óf naïef het is maar hoe je het bekijkt als het gaat om IT/Cyber Security.
