Nieuws
image

"Comment and Control" aanval gebruikt GitHub-comments tegen AI-agents

donderdag 16 april 2026, 12:30 door Redactie, 0 reacties

AI-agents op GitHub kunnen via GitHub-comments worden overgenomen, zo melden onderzoekers in een blog post. De onderzoekers waarschuwen dat de aanval, die ze 'Comment and Control' noemen, kan worden gebruikt om API-keys en access tokens van de host repository te stelen. De aanval is getest tegen drie AI-agents: Anthropic Claude Code, Google Gemini en GitHub Copilot.

De onderzoekers stellen dat de AI-agents kunnen worden overgenomen via speciaal geprepareerde GitHub-comments, waaronder PR ("Pull Request") titels, comments en issue bodies. Zo kan een aanvaller via een malafide PR-titel de AI-agent overtuigen om willekeurige commando's uit te voeren of credentials te stelen en die vervolgens als een security finding of een entry in de GitHub Actions log te publiceren/exfiltreren

De Comment and Control-aanval is een serieus risico, omdat het "malafide prompt" van de aanvaller automatisch kan worden verwerkt door een AI-Agent via (bijvoorbeeld) een GitHub Actions workflow, zonder enige interactie van het slachtoffer, aldus de onderzoekers. De onderzoekers waarschuwen tevens dat de aanval waarschijnlijk werkt tegen elke AI-agent die onbetrouwbare GitHub-data verwerkt en toegang heeft tot tools in een runtime omgeving waarin zich ook productie secrets bevinden.

De onderzoekers rapporteerden de bevindingen aan Anthropic, Google en GitHub.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components