AP gaat digitale beveiliging ICT-leveranciers preventief controleren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bij een aantal ICT-leveranciers preventief controleren hoe het met hun digitale beveiliging is gesteld. Met de preventieve controles wil de toezichthouder datalekken en andere problemen helpen voorkomen.

Volgens de AP verwerken ICT-leveranciers vaak grote hoeveelheden persoonsgegevens. Wanneer zich bij een leverancier een datalek voordoet, kunnen de gevolgen dan ook groot zijn. Volgens de toezichthouder zijn preventieve controles daarom een doelgerichte en effectieve manier om haar beperkte capaciteit in te zetten.

Naar aanleiding van het datalek bij Clinical Diagnostics controleert de Autoriteit Persoonsgegevens sinds kort ook bij zorgorganisaties hoe het is gesteld met de bescherming en beveiliging van gevoelige gegevens. Volgens de AP is het doel "organisaties de juiste richting op te helpen bij het beschermen van persoonsgegevens"