Nieuws
image

ChipSoft bevestigt diefstal patiëntgegevens

vrijdag 17 april 2026, 10:31 door Redactie, 0 reacties

Nadat woensdag al door NOS-bronnen werd gesuggereerd dat "mogelijk" toch patiëntgegevens waren gestolen bij de ChipSoft ransomware aanval, is dit inmiddels bevestigd. ChipSoft stelt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad persoonsgegevens en medische gegevens zijn gestolen.

ChipSoft zou inmiddels alle betrokken zorginstellingen geïnformeerd hebben, de informatiepagina over het incident is bijgewerkt. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil dat ChipSoft de zaak "snel en zorgvuldig" gaat onderzoeken. "Dit is een heel ernstige zaak", zegt ze. "Patiënten moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn."

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components