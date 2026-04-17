ChipSoft bevestigt diefstal patiëntgegevens

Nadat woensdag al door NOS-bronnen werd gesuggereerd dat "mogelijk" toch patiëntgegevens waren gestolen bij de ChipSoft ransomware aanval, is dit inmiddels bevestigd. ChipSoft stelt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad persoonsgegevens en medische gegevens zijn gestolen.

ChipSoft zou inmiddels alle betrokken zorginstellingen geïnformeerd hebben, de informatiepagina over het incident is bijgewerkt. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil dat ChipSoft de zaak "snel en zorgvuldig" gaat onderzoeken. "Dit is een heel ernstige zaak", zegt ze. "Patiënten moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn."