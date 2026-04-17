Kabinet investeert 3,7 miljoen euro in cyberweerbaarheid mkb

vrijdag 17 april 2026, 16:05 door Redactie, 0 reacties

Het kabinet investeert 3,7 miljoen euro in de digitale weerbaarheid van het mkb. Het geld gaat naar Cybersecurity learning communities, samenwerkingen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Deze communities moeten ondernemers helpen met hun digitale veiligheid en tegelijkertijd nieuw talent opleiden.

"Voor veel mkb'ers is digitaal weerbaar zijn een randvoorwaarde om te kunnen ondernemen. En zien we dat juist kleinere bedrijven soms moeite hebben om bij te blijven. Met deze investering brengen we kennis, onderwijs en ondernemers samen, zodat het digitaal talent van morgen bedrijven kan helpen om hun digitale weerbaarheid te versterken", zegt staatssecretaris Aerdts van Digitale Economie en Soevereiniteit.

In de eerste subsidieronde is het project CYRCLE toegekend, dat een bijdrage van 1 miljoen euro ontvangt. Binnen dit project worden vier regionale clusters opgezet rond thema's als mensgerichte cyberveiligheid, security by design, cybersecurity in operationele technologie en innovatieve toepassingen zoals serious gaming. CYRCLE moet uitgroeien tot een landelijk netwerk waarin kennisdeling en samenwerking centraal staan, met het mkb als voornaamste doelgroep.

