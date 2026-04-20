Consumentencollectief Consumers United in Court start collectieve rechtzaak tegen Odido

Stichting Consumers United in Court (CUIC), een consumentencollectief, is vandaag een collectieve rechtzaak gestart tegen Odido. De stichting stelt dat klanten en oud-klanten 'zijn blootgesteld aan misbruik van hun gegevens' en eist zowel een schadevergoeding als meer duidelijkheid over het lek.
Bij het Odido lek van afgelopen februari werden gegevens van meer dan zes miljoen Nederlanders, zowel klanten als oudklanten, buitgemaakt door hackerscollectief Shiny Hunters. CUIC verwijt Odido dat ze meer gegevens dan nodig bewaarden, en dat ze deze data bovendien veel te lang bewaarden. Tevens zouden de gegevens niet goed genoeg zijn beschermd, gaf en geeft Odido te weinig informatie over het lek en zou het lek niet snel genoeg zijn gemeld aan het AP.
De stichting roept slachtoffers op om zich te melden om zo een collectieve schadeclaim op te leggen aan Odido. De hoogte van de claim is nog niet bekend; daarvoor wil de stichting eerst meer informatie hebben.
