Consumenten maken vaker gebruik van AI-advies bij conflict met bank

Een toenemend aantal mensen maakt gebruik van AI-advies als ze een conflict hebben met een bank, verzekeraar of financieel instituut. Het Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening, merkt dat steeds meer mensen op advies van een AI contact met hen zoeken. In 2025 ontving het Kifid meer dan 7800 vragen van particulieren. In 2024 waren dat er nog 6000.

Directeur Eveline Ruinaard zegt in het onlangs gepubliceerde jaarverslag van Kifid: ‘We krijgen door Chat GPT ingevulde klachtformulieren binnen met verwijzingen naar niet-bestaande uitspraken of niet-bestaande wetteksten die de klacht zouden ondersteunen. Dat kost ons veel tijd, want al is het duidelijk onjuist, we moeten het wel bekijken, uitzoeken en aan de consument uitleggen’.

Zo gaan mensen er op basis van het AI-advies bijvoorbeeld vanuit gaan dat ze recht hebben op een vergoeding, of een hogere vergoeding van hun verzekeraar, maar vaak blijkt dat de informatie van de AI-programma’s helemaal niet klopt. Consumenten waren desondanks wel steeds tevredener over Kifid: zeven van de tien consumenten geven Kifid een 8 of hoger, volgens het jaarverslag.