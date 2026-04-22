Meerderheid kamer wil afzien van verlening contract Solvinity

woensdag 22 april 2026, 09:53 door Redactie, 5 reacties

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het DigiD-contract met Solvinity niet wordt verlengd. Het contract zou tot 2028 lopen, maar in een briefing in januari bleek dat dit jaar besloten kan worden of het inderdaad tot 2028 wordt verlengd. De keuze om te stoppen zou ook nu gemaakt kunnen worden, zo stelt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann tegenover de NOS. Eerder dit jaar zei een meerderheid van de Kamer al dat alles op alles moet worden gezet om een overname te voorkomen.

Gegevens van DigiD-gebruikers worden opgeslagen in een datacenter van Solvinity. Het bedrijf is van plan om de activiteiten naar het Amerikaanse Kyndryl over te dragen. Een Amerikaanse overname van Solvinity kan volgens de Kamer ervoor zorgen dat de Amerikaanse overheid toegang tot de gegevens van DigiD-gebruikers krijgt. "Geen enkele Kamerfractie wil dat", aldus Kathmann.

Kathmann wil dat het kabinet het contract niet verlengt. "Als je in augustus zou willen stoppen, moet je dat voor 6 mei aangeven." Ze wil daarover snel in debat maar onder meer coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen eerst meer informatie van het kabinet.

Een veiligheidsanalyse, zoals aangevraagd door de Kamer, laat nog op zich wachten; staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken laat weten dat een dergelijke analyse gevoelige informatie bij de verkeerde mensen zou kunnen belanden. Hij zou de kamer wel nader in kunnen lichten via een vertrouwelijke briefing.

De zorgen over een overname zijn alleen maar toegenomen nadat vorige week de CPO van Logius, Pieter van Oordt, waarschuwde dat de Amerikaanse overheid na een overname bij persoonlijke gegevens van vrijwel alle Nederlanders zou kunnen. Kathmann stelt dat deze nieuwe informatie de politiek er toe zou moeten bewegen om het DigiD-beheer niet meer door Solvinity uit te laten voeren. Zij zegt tevens dat er ook al een ander, Nederlands, bedrijf gevonden is dat graag in het gat zou springen mocht de overname niet doorgaan.

Het kabinet ziet vooralsnog geen reden om de overname te stoppen: staatssecretaris van der Burg zegt dat het Bureau Toetsing Investeringen nog onderzoek doet naar de risico’s voor de nationale veiligheid, en dat ze dat advies afwachten.

Reacties (5)
Vandaag, 10:06 door Anoniem
Dat is dan de eerste gunstige stap. Maar tussen nu en einde 2027 kan Solvinity toch nog besluiten de DigD opslag naar de datacenters van Kyndryl te verhuizen.
De tweede en definitieve gunstige stap laat nog op zich wachten: Tegenhouden dat Kyndryl of een andere Amerikaanse partij de zaak overneemt.
Vandaag, 10:16 door Bitje-scheef
We worden wakker en mogelijk zelfs volwassen in de beslissing.
Vandaag, 10:25 door linuxpro
Heeeel misschien is dit een lichtpuntje maar zoals Den-Haag wel vaker laat zien, veel geschreeuw en weinig wol dus de boel zal wel verkocht worden aan de VS want we zijn graag het braafste jongetje van de klas. Krasse uitspraken of handelen zoals bijv. in Spanje is hier uitgesloten.
Vandaag, 10:25 door linuxpro
Door Bitje-scheef: We worden wakker en mogelijk zelfs volwassen in de beslissing.

Hoho, nu niet te enthousiast worden he
Vandaag, 10:37 door Anoniem
dom dom zulke contracten moet je niet langer dan 2 jaar aan houden
