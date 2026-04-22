Franse overheid bevestigt datadiefstal bij instantie voor uitgifte identiteitsbewijzen

De Franse overheid heeft bevestigd dat er bij een instantie voor de uitgifte van identiteitsbewijzen gegevens zijn gestolen. Het gaat om France Titres, ook bekend als Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). De organisatie is verantwoordelijk voor de uitgifte van identiteitsbewijzen, zoals rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten en immigratiedocumenten.
ANTS meldde afgelopen maandag dat het op 15 april een beveiligingsincident heeft ontdekt waarbij mogelijk gegevens van individuele en zakelijke accounts op het ants.gouv.fr portaal zijn gestolen. Het gaat om inlog-ID, volledige naam, e-mailadres, geboortedatum, uniek account-ID, postadres, geboorteplaats, telefoonnummer en andere gegevens. De gestolen data is niet te gebruiken voor het verkrijgen van toegang tot de elektronische portalen van ANTS, aldus de organisatie.
De gestolen data is wel te gebruiken voor phishing en social engineering, zo waarschuwt de organisatie. Hoe de aanvallers toegang tot de gegevens konden krijgen is niet bekendgemaakt. ANTS zegt dat het getroffen personen gaat informeren. Daarnaast is er melding gedaan bij de Franse privacytoezichthouder CNIL, het openbaar ministerie van Parijs en het Franse cyberagentschap ANSSI.
Op internet eist een een hackerscollectief die de naam 'breach3d' gebruikt de verantwoordelijkheid voor de aanval op. Ze claimen de gegevens van 19 miljoen personen te hebben, wat overeenkomt met een derde van de Franse bevolking. De gestolen data zou bestaan uit volledige naam, contactgegevens, geboortedata, adresgegevens, accountmetadata en geslacht en burgerlijke status. De aanvallers bieden gestolen data te koop aan, maar hebben die voor zover bekend nog niet verspreid. De Franse overheid heeft nog niet op de claim van de aanvallers gereageerd.
