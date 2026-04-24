Overheid sluit raamovereenkomst met Duitse cloudleverancier StackIT

De Nederlandse overheid gaat samenwerken met een Europese cloudleverancier, het Duitse StackIT. Met het bedrijf is een raamovereenkomst opgesteld die het voor ministeries en andere overheidsorganisaties makkelijker moet maken om gebruik te maken van een Europese in plaats van een Amerikaanse cloud, zo meldt de NOS.

Een raamovereenkomst is een overkoepelend contract tussen een opdrachtgever en een leverancier, waarbij bijvoorbeeld de voorwaarden, prijs en kwaliteit voor toekomstige opdrachten voor een bepaalde periode worden vastgelegd. De overheidsorganisaties zijn dus niet verplicht tot afname van de Duitse cloudleverancier, maar de overeenkomst moet het wel veel makkelijker voor hen maken om van de diensten van StackIT gebruik te maken.

De stap volgt op de grotere zorgen over de digitale afhankelijkheid van de Verenigde Staten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Afgelopen week werd er met grote meerderheid een kamermotie aangenomen om het beheer van DigiD weg te halen bij Solvinity als het bedrijf wordt overgenomen.