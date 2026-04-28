SIDN: .nl-domeinnaam was nooit bedoeld voor websites

De .nl-domeinnaam was nooit bedoeld voor websites, maar voor het uitwisselen van gegevens tussen computers, zo stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. SIDN viert dit jaar het veertigjarig bestaan van de .nl-domeinnaam.
In 1986 vroeg grondlegger van .nl Piet Beertema het .nl-domein aan. Dat deed hij vanuit zijn rol als systeembeheerder bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Op 25 april 1986 was de "delegatie van" .nl een feit en kort daarna volgde de registratie van cwi.nl. Daarmee had Nederland het eerste actieve landendomein buiten de Verenigde Staten.
De beginjaren van .nl en het internet waren totaal anders dan vandaag de dag. Het internet werd toen vooral door onderzoekers gebruikt om gegevens tussen computers uit te wisselen. Ook Piet Beertema’s motivatie om .nl te registreren had dus niets met websites te maken. Hij vroeg het domein aan omdat hij voorzag dat Nederland een eigen plek nodig had binnen het snel groeiende internationale computernetwerk.
"De stap naar een brede economische en maatschappelijke rol kwam pas jaren later. Na de opkomst van het wereldwijde web (www) in 1989", aldus SIDN CEO Roeland Meijer. "Nederland als digitale voorloper in de jaren 80 en 90 was geen toeval. "In die periode werd in ons land de basis gelegd van de internetinfrastructuur", zegt Meijer. "En daar had .nl baat bij."
Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd en neemt ons nationale internetdomein de vierde plaats in op de ranglijst van grootste landendomeinen.
