Chipsoft: bij ransomware-aanval gestolen gegevens vernietigd

De gegevens die bij de ransomware-aanval op ChipSoft werden gestolen zijn vernietigd, zo meldt de softwareleverancier op de eigen website. Of het bedrijf de verantwoordelijke criminelen losgeld heeft betaald is niet bekendgemaakt. ChipSoft maakte op 7 april bekend dat het door een ransomware-aanval was getroffen. Daarbij werden ook persoonsgegevens van patiënten, waaronder medische gegevens, buitgemaakt.

ChipSoft levert software voor elektronische patiëntendossiers (EPD). De meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruiken het EPD-systeem van ChipSoft. Het zou naar schatting een marktaandeel van zeventig procent hebben. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was liet ChipSoft niet weten. De aanval werd opgeëist door een ransomwaregroep genaamd Embargo. De aanvallers claimden op hun eigen website dat ze honderd gigabyte aan data hadden gestolen.

Tevens besloot ChipSoft vanwege de aanval de verbindingen met de zorgportalen die door ChipSoft worden gehost tijdelijk te verbreken, wat gevolgen had voor de dagelijkse processen bij zorginstellingen en hun patiënten. Op 24 april meldde de softwareleverancier dat de meeste zorginstellingen weer van het zorgplatform gebruik konden maken. De criminelen dreigden vervolgens via hun eigen website de gestolen gegevens te publiceren, tenzij ChipSoft zou betalen.

Gisterenavond kwam de softwareleverancier met een nieuwe update over het incident, waarin het meldt dat de gestolen data is vernietigd en niet zal worden gepubliceerd. "De bescherming van de gegevens van onze klanten heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit. In deze uitzonderlijke situatie heeft dat belang zeer zwaar gewogen. Mede met ondersteuning van cybersecurity-experts is het ons gelukt om te voorkomen dat de gegevens gepubliceerd zijn."

ChipSoft voegt toe dat de gestolen gegevens zijn vernietigd. "Onze cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden. Het herstelproces verloopt voorspoedig, maar vraagt uiteraard om zorgvuldigheid en tijd. Daarvoor vragen wij nogmaals uw begrip." Verdere details, zoals hoe bevestigd is dat de gegevens zijn vernietigd en of er losgeld is betaald, zijn niet gegeven.