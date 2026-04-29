Kamer wil snel uitleg over verlengen van DigiD-contract met Solvinity

De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel uitleg geeft over de beslissing om het DigiD-contract met Solvinity te verlengen. De overeenkomst wordt naar verwachting begin mei voor nog eens twee jaar vastgelegd, ondanks kritiek over de mogelijke verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl. Vorige week stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie om het DigiD-contract met Solvinity in 2028 niet te verlengen als de overname door Kyndryl doorgaat.

Het kabinet stelt dat het niet mogelijk is om op korte termijn een andere partij te kiezen. GroenLinks-PvdA, de SGP en de BBB hebben nu om opheldering aan minister Herbert van Economische Zaken gevraagd. Zo willen Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA), Stoffer (SGP) en Vermeer (BBB) onder andere weten waarom er is gekozen om het contract te verlengen en of het niet verlengen van het contract serieus is overwogen.

De minister moet ook duidelijk maken welke andere opties er zijn overwogen en welke mogelijkheden ze heeft om voor het definitieve beslismoment begin mei alsnog af te zien van de contractverlenging van twee jaar. "Zo niet, heeft u de mogelijkheid om het contract slechts onder voorbehoud te verlengen zolang Solvinity niet door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen? Bent u bereid om zo’n voorbehoud te maken", vragen Kathmann, Stoffer en Vermeer aanvullend.

Herbert moet ook aangeven of het mogelijk is om de DigiD-diensten, die nu in beheer zijn bij Solvinity, binnen drie maanden over te zetten naar een ander bedrijf en of deze optie serieus is onderzocht. "Hoe kunt u het DigiD-contract met Solvinity in zo kort mogelijke tijd ontbinden, nog vóór 2028, als de Amerikaanse overname doorgang vindt? Kunt u de Kamer uiterlijk in juni 2026 informeren over de opties die u hiertoe heeft en wat hiervan de kosten zijn?", willen de Kamerleden daarnaast weten.

Bewindslieden hebben drie weken om Kamervragen te beantwoorden, maar Kathmann, Stoffer en Vermeer hebben de minister gevraagd om de vragen voor het definitieve verlengen van het contract in begin mei te beantwoorden.