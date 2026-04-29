Politie Eenheid Limburg gaat burgers via WhatsApp-kanaal informeren

woensdag 29 april 2026, 14:08 door Redactie, 2 reacties

De politie Eenheid Limburg is een eigen WhatsApp-kanaal gestart om zo burgers over allerlei zaken te kunnen informeren. "Met de komst van ons WhatsApp-kanaal sluiten we aan bij een platform dat dagelijks door een groot deel van Nederland wordt gebruikt", aldus de politie, die toevoegt dat 88 procent van de Nederlandse bevolking WhatsApp op de telefoon heeft staan.

Vorig jaar lanceerde de politie Eenheid Noord-Holland als eerste eenheid een eigen WhatsApp-kanaal, gevolgd door de politie Eenheid Midden-Nederland vorige maand. De Eenheid Limburg merkt op dat WhatsApp-kanalen losstaan van de chatfunctie. "Telefoonnummers van zowel beheerders als volgers blijven onzichtbaar en berichten zijn tot 30 dagen beschikbaar."

"Met dit kanaal zetten we een volgende stap in onze communicatie", zo laat de politie verder weten. Het WhatsApp-kanaal zal onder andere worden gebruikt voor politienieuws uit Limburg, getuigenoproepen, vermissingen, informatie bij calamiteiten en updates over campagnes. Eind vorig jaar stelde toenmalig minister Karremans van Economische Zaken dat miljoenen Nederlanders actief zijn op Facebook en Instagram en door een gebrek aan geschikte alternatieven de Rijksoverheid wel op deze platforms actief moet zijn.

Vandaag, 14:13 door Anoniem
Ik behoor tot de 12% en ik zie als "volgende stap in onze communicatie¨ een wegvallen van communicatie anders dan via social media...

Wedje afsluiten, Politie Eenheid Limburg?
Vandaag, 14:57 door cyberpunk
"88% van de Nederlandse bevolking zijn idioten, dus we hebben geen andere keuze dan even idioot te zijn."
