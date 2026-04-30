Staatssecretaris waarschuwt voor risico's van autonome AI-assistenten

donderdag 30 april 2026, 10:02 door Redactie, 6 reacties

Staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie waarschuwt voor de risico's van autonome AI-assistenten zoals OpenClaw en adviseert de tools niet te gebruiken op systemen met privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van het CDA over de veiligheids- en privacyrisico's van AI-assistenten. Berichtgeving over AI-assistent OpenClaw, die allerlei taken voor gebruikers kan uitvoeren, was aanleiding voor de Kamervragen van CDA-Kamerlid Zwinkels.

Aerdts zegt de zorgen van experts te delen dat steeds autonomer opererende AI-assistenten risico’s vormen voor veiligheid, privacy, menselijke controle en mentale gezondheid. "Een risico is bijvoorbeeld dat gebruikers de controle verliezen op wat AI-assistenten doen. Daarnaast verzamelt en verwerkt het veel persoonlijke gegevens van gebruikers. Omdat deze AI-assistenten zelfstandig werken is het voor gebruikers moeilijk te overzien welke data waar terechtkomt en wat er met die data gebeurt", aldus de bewindsvrouw.

De staatssecretaris voegt toe dat het belangrijk is dat mensen controle blijven houden. "Voor alle hoog risico AI-systemen moet er menselijk toezicht (‘human in the loop’) uitgeoefend kunnen worden. Dit houdt onder andere in dat men de capaciteiten van het systeem moet begrijpen en de werking ervan moet kunnen monitoren. Ook moet het systeem stopgezet kunnen worden. De mate van deze menselijke controle is contextafhankelijk: des te groter het risico, des te steviger het menselijk toezicht moet zijn."

Afsluitend merkt Aerdts op dat gebruikers van AI-assistenten voorzichtig moeten zijn. "Bij experimentele vormen van autonome AI-assistenten zoals OpenClaw is het belangrijk om nu vooral zeer terughoudend te zijn en deze niet te gebruiken op systemen met privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens." Eerder kwam ook de Autoriteit Persoonsgegevens met een dergelijk advies.

Vandaag, 10:18 door Anoniem
De naam alleen doet mij al terugdeinzen: OpenClaw...Iets met de klauwen van een roofdier! Snap niet hoe kortzichtig, suf of dom argeloze mensen toch kunnen zijn. Enerzijds schieten zij in de stress bij berichten over misbruik van hun digitale identiteit en tegelijkertijd laten zij hun hele digitale leven door een AI assistent doorlichten.
Vandaag, 10:21 door Anoniem
Dat is dus de theorie.
Weet men nu wel met de 'traditionele' AI, waar de data terecht komt? Steekt men de handen in het vuur, dat de data inderdaad veilig binnen de 'eigen' omgeving blijft?
En dat de menselijke controle nodig is, is een open deur. Maar gebeurt dit ook wel? AI is er voor het gemak. Het is maar de vraag of er controle wordt uitgevoerd (niet enkel een vinkje zetten dat het is uitgevoerd, maar ook daadwerkelijk goed en secuur uitvoeren!). Mensen zijn vaak lui en in toenemende mate met minder verantwoordelijkheidsgevoel. Gemakzuchtig.
Los van de risico's van AI, is het niet juist gebruiken en controleren door de mens een nog groter risico.
We hebben het al vaker gezien met gewone algoritmes die niet gecontroleerd worden.
Vandaag, 10:27 door Anoniem
Dan is het maar goed dat Microsoft geen agentic-AI besturingsysteem wil maken van Windows.
Vandaag, 10:34 door Anoniem
Veel belangrijker is het om privacyvriendelijke onafhankelijke A.I. te gebruiken.
En weten wat nep en wat echt is: https://corrector.app/nl/ai-detector/
Vandaag, 10:47 door Anoniem
Als je de mens wilt "hacken", moet je toch over al diens gegevens kunnen beschikken.

Dan kunnen ze u en zichzelf ook op uw wenken bedienen.
Vandaag, 11:28 door Anoniem
Linux met Clawbot is geweldig.
Het beheert 2 machines voor mij en lost alle issues op in minuten. Iets wat mij soms urenlang zoekwerk kost als ik er zelf achteraan moet.
Clawbot met een betaald model (anthropic in mijn geval) is het beste. Lokale modellen zijn vaak oud, lopen achter en komen vaker terug met onjuiste informatie.
Het kost wel iets maar dan heb je je personal assistent die ook nog dingen kan oplossen.
Je kan clawbot regels opgeven die hij wegschrijft in zijn rules template.
Je kan ze testen om te zien of je eromheen komt, het is mij nog niet gelukt.

Het is in ieder geval een goed advies om het eerst te testen op een aparte pc. Common sense.
