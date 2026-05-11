Duizenden mensen weigeren vervangen van analoge energiemeter

Duizenden mensen weigeren het vervangen van hun analoge energiemeter door een slimme of digitale meter, wat een last onder dwangsom tot gevolg kan hebben. Netbeheerder Stedin heeft inmiddels zevenduizend dossiers over weigeraars overgedragen aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) met een handhavingsverzoek, zo meldt het AD vandaag. In Nederland zullen alle analoge energiemeters als gevolg van de Energiewet worden vervangen door een digitale of slimme meter. Huishoudens mogen zelf kiezen of ze een digitale of slimme meter willen.

Netbeheer Nederland wil eind 2027 alle analoge meters vervangen hebben. Op dit moment zijn pas 20.000 van de 500.000 analoge meters vervangen. De netbeheerders denken dat de vervangingsoperatie toch op tijd zal worden afgerond. Niet iedereen wil zijn analoge meter vervangen. Een kwart van 27.000 door Stedin aangeschreven huishoudens blijft weigeren. De netbeheerder heeft inmiddels zevenduizend dossiers overgedragen aan de RDI met een handhavingsverzoek.

Huishoudens die de meterwissel blijven weigeren kunnen een last onder dwangsom opgelegd krijgen. "Blijft u niet meewerken, dan kan de toezichthouder RDI in het uiterste geval een Last onder Dwangsom (LOD) aan u opleggen om u te stimuleren de oude meter te laten vervangen. Dit betekent dat u een geldbedrag moet betalen als u alsnog niet meewerkt aan de vervanging van de oude meter. Door betaling van de dwangsom vervalt de meewerkingsplicht niet. U blijft dus verplicht om de oude energiemeter te laten vervangen", zo meldt de RDI. De hoogte van de dwangsom staat niet op de website van de toezichthouder vermeld.

Volgens het AD zijn er verschillende redenen waarom mensen een slimme of digitale meter weigeren. Het zou dan te maken hebben met de terugleverkosten op zonnestroom, mensen die gerommeld hebben in de meterkast of wanneer de elektriciteitsmeter compleet is ingebouwd. Onlangs lieten de Nederlandse netbeheerders weten dat de slimme meter en energie-apps ervoor moeten zorgen dat burgers hun energiegebruik in de toekomst efficiënter gaan organiseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan variabele tarieven waarbij mensen op bepaalde momenten meer voor hun stroom betalen dan op andere momenten.