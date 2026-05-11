Notitie-app Obsidian gaat plug-ins beter beveiligen na aanval op gebruikers

Notitie-app Obsidian gaat plug-ins beter beveiligen nadat gebruikers het doelwit van aanvallers zijn geworden. Dat heeft de CEO via Hacker News aangekondigd. Vorige maand meldde Elastic Security Labs dat aanvallers Obsidian-gebruikers via malafide vaults met malware infecteerden. Slachtoffers, voornamelijk werkzaam in de financiële en cryptosector, werden via LinkedIn benaderd. Daarbij vroegen de aanvallers vervolgens het gesprek via Telegram voort te zetten.
Het slachtoffer werd vervolgens gevraagd om van notitie-app Obsidian gebruik te maken. De app slaat documenten van gebruikers op in een vault. Via de 'shared vault' optie is het mogelijk voor meerdere mensen om aan een document te werken. Zodra slachtoffers Obsidian hadden geïnstalleerd en verbinding met de shared vault maakten, kreeg het slachtoffer de instructie om 'community plugin sync' in te schakelen.
Zodra de optie staat ingeschakeld en er verbinding met de vault wordt gemaakt, wordt er automatisch een script gedownload en uitgevoerd, wat uiteindelijk tot de installatie van een remote access trojan leidt. Daarmee heeft de aanvaller controle over het besmette systeem. Er zijn payloads voor zowel macOS als Windows, aldus de onderzoekers. In een reactie op Hacker News laat de CEO van Obsidian weten dat er binnenkort een grote update voor het beveiligen van plug-ins uitkomt. "Het is een lastig probleem, maar we werken er aan."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.