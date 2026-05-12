Canvas-leverancier: deal gesloten met criminelen, gegevens vernietigd

Instructure, leverancier van het onderwijsplatform Canvas, zegt dat het een deal met de criminele groepering ShinyHunters heeft gesloten en de recentelijk gestolen gegevens zijn vernietigd. Of het bedrijf ook losgeld heeft betaald laat het niet weten. Verder zegt Instructure dat de criminelen hebben aangegeven dat klanten van het bedrijf als gevolg van het datalek niet zullen worden afgeperst.

Canvas is een web-gebaseerd Learning Management System (LMS) waarmee onderwijsinstellingen lesmateriaal aan studenten kunnen aanbieden. Studenten kunnen via Canvas werk indienen, berichten uitwisselen en samenwerken. Canvas-leverancier Instructure claimt dat wereldwijd zevenduizend onderwijsinstellingen gebruik van Canvas maken en het wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft.

Onlangs meldde de criminele groepering ShinyHunters dat het de gegevens van 275 miljoen Canvas-gebruikers in handen heeft. De aanvallers dreigden de gestolen gegevens openbaar te maken als Instructure geen losgeld zou betalen. In eerste instantie weigerde Instructure te onderhandelen, aldus ShinyHunters. Vorige week slaagden de criminelen erin om een boodschap binnen de Canvas-omgeving te tonen. Daarin werden onderwijsinstellingen opgeroepen om zelf te onderhandelen, aangezien Instructure dat weigerde.

Verschillende onderwijsinstellingen zouden ook contact met de criminelen hebben opgenomen. Gisterenavond kwam Instructure met een verklaring waarin het laat weten dat er een akkoord met ShinyHunters is bereikt. Als onderdeel van het akkoord zegt Instructure dat de gestolen data is teruggegeven, het logbestanden heeft ontvangen waaruit blijkt dat de data is vernietigd en de criminelen hebben aangegeven dat ze geen klanten van Instructure als gevolg van het datalek zullen afpersen. Volgens Instructure geldt de gesloten deal voor alle klanten en hoeven individuele onderwijsinstellingen niet meer zelf te onderhandelen.