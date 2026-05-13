Amerikaanse bank lekt klantgegevens door gebruik van niet-toegestane AI-app

Een Amerikaanse bank heeft door het gebruik van een niet-toegestane AI-applicatie de gegevens van klanten gelekt. Dat blijkt uit een melding die de Community Bank bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC deed. De bank stelt dat het onlangs een intern incident ontdekte waarbij niet-publieke klantgegevens door een niet-toegestane AI-applicatie werden verwerkt.
Het onderzoek naar de oorzaak en omvang van het datalek is nog gaande. Wel stelt de bank dat het vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van de gegevens om een groot incident gaat. Onder de gelekte gegevens bevinden zich onder andere namen, social-securitynummers en geboortedatums. Verdere details over het incident, zoals om welke AI-app het precies gaat en hoeveel klanten er zijn getroffen, zijn niet bekendgemaakt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.