Nieuws
Amerikaanse bank lekt klantgegevens door gebruik van niet-toegestane AI-app

woensdag 13 mei 2026, 15:49 door Redactie, 0 reacties

Een Amerikaanse bank heeft door het gebruik van een niet-toegestane AI-applicatie de gegevens van klanten gelekt. Dat blijkt uit een melding die de Community Bank bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC deed. De bank stelt dat het onlangs een intern incident ontdekte waarbij niet-publieke klantgegevens door een niet-toegestane AI-applicatie werden verwerkt.

Het onderzoek naar de oorzaak en omvang van het datalek is nog gaande. Wel stelt de bank dat het vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van de gegevens om een groot incident gaat. Onder de gelekte gegevens bevinden zich onder andere namen, social-securitynummers en geboortedatums. Verdere details over het incident, zoals om welke AI-app het precies gaat en hoeveel klanten er zijn getroffen, zijn niet bekendgemaakt.

