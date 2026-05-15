Ransomwaregroep claimt aanval op Instituut voor de Nederlandse Taal

Een ransomwaregroep genaamd The Gentlemen claimt verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). De criminelen hebben de naam van het instituut op hun website genoemd. Vorige week meldde het INT dat het verschillende taalwebsites wegens een hack offline had gehaald. Ook was er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het INT is het kennisinstituut voor de Nederlandse taal en biedt verschillende websites, waaronder meerdere taalsites. Om wat voor soort aanval het precies gaat werd niet door het INT gemeld. Het instituut is met een korte update over de aanval gekomen. Daarin wordt gesteld dat onderzoek inmiddels heeft aangetoond hoe de hackers zijn binnengekomen. Wat deze methode was wordt echter niet gemeld.

Verder laat het Instituut voor de Nederlandse Taal weten dat het onderzoek over een aantal dagen wordt afgerond. "Het INT heeft back-ups en is bezig de systemen weer op te bouwen. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de websites en services weer online komen. Zodra we meer informatie hebben zullen we die delen via de beschikbare kanalen." De criminelen van een ransomwaregroep genaamd The Gentlemen zegt voor de aanval verantwoordelijk te zijn.

Volgens cybersecuritybedrijven is The Gentlemen ransomwaregroep redelijk nieuw en maken ze misbruik van bekende kwetsbaarheden in onder andere React Server Components, Fortinet FortiOS, Erlang/OTP en Windows. Ook zouden ze bruteforce-aanvallen tegen FortiGate VPN-apparaten uitvoeren. De groep publiceerde op de eigen website dit jaar al de namen van meer dan driehonderd organisaties en bedrijven die slachtoffer zouden zijn geworden.