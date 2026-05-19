Minister: end-to-end encryptie biedt privacy, maar hindert bestrijding criminaliteit

dinsdag 19 mei 2026, 11:24 door Redactie, 8 reacties

End-to-end versleutelde communicatie heeft veel voordelen, zoals het bieden van privacy, maar hindert ook de bestrijding van criminaliteit. Dat zegt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een reactie op Kamervragen. Het CDA had vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving dat drugsdealers gebruikmaken van WhatsApp voor het aanbieden van drugs.

Kamerleden Van den Brink en Zwinkels wilden van de minister weten welke mogelijkheden politie en justitie momenteel hebben om op te treden tegen dealers die via WhatsApp of andere berichtendiensten opereren. "Er zijn op dit moment geen effectieve, schaalbare oplossingen om drugshandel tegen te gaan die één op één verloopt via end-to-end versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp of Signal", reageert Van Weel.

De minister voegt toe dat in Nederland telecomproviders zoals KPN of Vodafone wettelijk verplicht zijn om op basis van een gerechtelijke vordering toegang tot informatie in leesbare vorm te verstrekken. "Voor nummeronafhankelijke communicatiediensten, zoals WhatsApp of Signal, geldt deze verplichting niet. Omdat deze diensten tevens aangeven dat zij geen toegang hebben tot de communicatie van hun gebruikers, kunnen zij ook niet meewerken aan een vordering om deze informatie alsnog te verstrekken."

Volgens Van Weel heeft de situatie waarbij niemand toegang heeft tot de inhoud van communicatie behalve de gebruiker zelf en de personen waarmee deze communiceert veel voordelen. "Zo biedt het privacy. De keerzijde hiervan is uiteraard dat dit het de bestrijding van criminaliteit bemoeilijkt. Communicatie over strafbare feiten komt immers meestal pas aan het licht wanneer een gebruiker daar zélf melding van maakt of wanneer een telefoon in beslag kan worden genomen én kan worden gekraakt."

Afsluitend laat de minister weten dat er in Europees verband op dit moment wordt gekeken naar technische mogelijkheden om gericht toegang te verkrijgen tot end-to-end versleutelde communicatie van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. "Het is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat de uitkomsten daarvan zullen zijn en of dit een oplossing gaat bieden voor het geschetste probleem."

Reacties (8)
Vandaag, 11:35 door Anoniem
Ze houden er maar niet over op... Het is alsof ze blijven vragen wanneer 1 plus 1 ooit 3 zal worden. Encryptie bestaat of het bestaat niet. Een backdoor is vroeg of laat een backdoor voor iedereen.
Vandaag, 11:41 door Anoniem
Drugs zal toch nog steeds fysiek ingekocht en overgebracht moeten worden. Alle kans dus voor de politie om hier tegen op te treden.
Zoveelste drogreden van Van Weel. Je zou bijna gaan denken dat hij voorstander is van een politiestaat.
Vandaag, 11:48 door Anoniem
Minister: water is nat....

Het enige dat die kamervragen opleveren is inzicht in hoe incompetent die bende in Den Haag is omtrend (digitale) zaken.
Verder liegt deze minister natuurlijk volledig:
Er zijn op dit moment geen effectieve, schaalbare oplossingen om drugshandel tegen te gaan die één op één verloopt via end-to-end versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp of Signal

Er zijn zeer effectieve en schaalbare oplossingen beschikbaar, iets dat we namelijk al honderden jaren doen: normaal politiewerk. 'vroeger' had men ook geen inzicht in communicatie, of gaat men nu stellen dat er massaal afgeluisterd werd en alle briefpost massaal geopend werd?

Wat deze minister hier zegt is dat men te lui is om normaal politie / recherche werk uit te voeren en momenteel nog geen achterdeur is in versleutelde communicatie. Iets dat er ook nooit zal zijn want criminelen zullen simpelweg gebruik gaan maken van software waar de politie geen controle over heeft.

De oplossing voor dit 'vraagstuk' is zo enorm overduidelijk en eenvoudig maar deze klungels blijven liever vergaderen en hun kop in het zand steken.
Vandaag, 11:54 door Anoniem
Gaan we weer. PRIVACY IS EEN RECHT!
En ze denken volgens mij echt dat een achterdeurtje zou helpen. NEEN want dan verhuizen de criminelen naar een andere oplossing die buiten het zicht van justitie en politiek valt en is Jan Gewoontjes de gebeten hond want Big Brother kijkt met alles mee. Daarenbuiten is het zo dat je op deze manier iedere burger tot verdachte bombardeert want dat is met alle sleepnet oplossingen zo. En in de wet staat nog immer dat je geen verdachte bent tot schuld aannemelijk wordt gemaakt en dat kun je niet met 18 miljoen mensen tegelijk.
Vandaag, 11:57 door Anoniem
Oprotten overheid.

Jullie hebben niks te zoeken in mijn privé communicatie met familie en vrienden.

Als jullie serieus je zorgen maken over drugs, dan begin maar eens met die enorme puinhoop overal op te ruimen.
Want in Nederland is het drugsgebruik genormaliseerd met Somme tv-programma’s van BNN- VARA en de “vrije moraal”

Als je in Amsterdam of Rotterdam rondloopt draait zo’n beetje alles om drugs.

Maar nee! Signal en Whatsapp zijn het probleem! Natuurlijk!

Rot op overheid en begin gewoon met het oppakken van tuig dat in auto’s van 3 ton door de straten van Rotterdam scheurt of sluit alle koffieshops. Het wordt allemaal maar gedoogd, maar Signal is natuurlijk het probleem!

Rot op overheid inclusief CDA.
Vandaag, 12:11 door Anoniem
Als je privacy wegneemt verhuizen criminelen doodleuk naar een ander platform en/of dienst en blijven wij met deze onzin zitten dus lijkt me dit eerder een massasurveillance verkooppraatje aan menig minisyer die hiervoor valt dan iets dat je serieus moet nemen.
Het is een te grote inbreuk voor een methode dat zich ten eerste niet heeft bewezen en ten tweede daarnaast teveel kwaad doet aan onschuldige burgers en hun grondrechten, en dat zonder de benodigdheid van een huiszoekingsbevel, daarnaast is er geen garantie dat criminelen een andere oplossing gebruiken en ben je terug bij af.
Op versleutelde platforms kun je nog steeds controleren, maar zal dat wel moeten waar van toepassing (binnnen proportie) en je hebt een huiszoekingsbevel nodig. De manier waarop geheime diensten dit omzeilen via diensten van derden is zorgelijk. (Sleepwet)
Als we de wereld 100% veilig willen maken heb je een 100% politiestaat, "goed genoeg" is een goed cijfer ten opzichte van behoud van grondrechten van burgers.
Bron: https://www.security.nl/posting/842549/Politie%3A+verdachten+op+end-to-end+versleutelde+chatapps+ge%C3%AFdentificeerd
Daarnaast zal er naar meer dan alleen criminaliteit worden gezocht nadat geheime diensten eenmaal de toegang hebben gekregen en hier flink misbruik van willen maken.
Bron: https://www.security.nl/posting/812441/%27Europol+zocht+onbeperkte+toegang+tot+data+verzameld+via+client-side+scanning%27
Vandaag, 12:13 door Anoniem
Een video van The Hated One over dit onderwerp (en meer)
https://youtu.be/_pI22QjVwxs
Vandaag, 12:31 door Anoniem
Tsja...dat is met een slot op de deur niet anders en die hebben we ook massaal.
