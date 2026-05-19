Minister: end-to-end encryptie biedt privacy, maar hindert bestrijding criminaliteit

End-to-end versleutelde communicatie heeft veel voordelen, zoals het bieden van privacy, maar hindert ook de bestrijding van criminaliteit. Dat zegt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een reactie op Kamervragen. Het CDA had vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving dat drugsdealers gebruikmaken van WhatsApp voor het aanbieden van drugs.

Kamerleden Van den Brink en Zwinkels wilden van de minister weten welke mogelijkheden politie en justitie momenteel hebben om op te treden tegen dealers die via WhatsApp of andere berichtendiensten opereren. "Er zijn op dit moment geen effectieve, schaalbare oplossingen om drugshandel tegen te gaan die één op één verloopt via end-to-end versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp of Signal", reageert Van Weel.

De minister voegt toe dat in Nederland telecomproviders zoals KPN of Vodafone wettelijk verplicht zijn om op basis van een gerechtelijke vordering toegang tot informatie in leesbare vorm te verstrekken. "Voor nummeronafhankelijke communicatiediensten, zoals WhatsApp of Signal, geldt deze verplichting niet. Omdat deze diensten tevens aangeven dat zij geen toegang hebben tot de communicatie van hun gebruikers, kunnen zij ook niet meewerken aan een vordering om deze informatie alsnog te verstrekken."

Volgens Van Weel heeft de situatie waarbij niemand toegang heeft tot de inhoud van communicatie behalve de gebruiker zelf en de personen waarmee deze communiceert veel voordelen. "Zo biedt het privacy. De keerzijde hiervan is uiteraard dat dit het de bestrijding van criminaliteit bemoeilijkt. Communicatie over strafbare feiten komt immers meestal pas aan het licht wanneer een gebruiker daar zélf melding van maakt of wanneer een telefoon in beslag kan worden genomen én kan worden gekraakt."

Afsluitend laat de minister weten dat er in Europees verband op dit moment wordt gekeken naar technische mogelijkheden om gericht toegang te verkrijgen tot end-to-end versleutelde communicatie van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. "Het is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat de uitkomsten daarvan zullen zijn en of dit een oplossing gaat bieden voor het geschetste probleem."