Politie haalt First VPN offline en keek mee met verkeer van alle gebruikers

De politie heeft vpn-dienst First VPN offline gehaald en voordat het dit deed meegekeken met het verkeer van alle gebruikers. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten ging het om een criminele vpn-dienst omdat die zich specifiek richtte op cybercriminelen en hen de gelegenheid bood hun identiteit af te schermen. In totaal zijn 33 servers ontmanteld en meerdere domeinnamen in beslag genomen. Tevens hebben gebruikers van de autoriteiten een bericht ontvangen dat de vpn-dienst offline is en zij als gebruiker zijn geïdentificeerd.

"De betrokken dienst in dit onderzoek adverteerde voornamelijk op de, bij politie bekende, cybercriminele fora en benaderde daarmee dus nadrukkelijk cybercriminelen als potentiële klanten. Op de website van de dienst stond ook dat elke medewerking met justitie geweigerd zou worden, dat de dienst onder geen enkele jurisdictie viel en dat er geen gegevens over gebruikers werden opgeslagen", aldus de politie. Die stelt dat criminelen de vpn-dienst gebruikten voor het uitvoeren van ransomware-aanvallen en het hacken van systemen en accounts.

De politie laat verder weten dat er tijdens het strafrechtelijke onderzoek toegang is verkregen tot de communicatie van alle gebruikers. "Deze data zijn niet alleen gebruikt in het onderzoek zelf, maar ook gedeeld met andere lopende (inter)nationale onderzoeken. Bij Europol is een Operational Taskforce (OTF) opgezet voor coördinatie en analyse van de data." Hoe de autoriteiten precies toegang tot de vpn-dienst konden krijgen is niet bekendgemaakt. De beheerder van de dienst is op verzoek van de Franse autoriteiten verhoord in Oekraïne. Bij de operatie werd samengewerkt met de Franse, Zwitserse, Luxemburgse, Roemeense, Britse en Oekraïense autoriteiten.