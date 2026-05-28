Microsoft hekelt onderzoeker over publicatie van YellowKey-lek in BitLocker

Microsoft is niet te spreken over onderzoekers die kwetsbaarheden in Windows meteen op internet publiceren in plaats van eerst het techbedrijf te informeren, zoals het geval was met het YellowKey-lek in BitLocker. Volgens Microsoft zorgt dit voor onnodige risico's en brengt het Windows-gebruikers in gevaar. De onderzoeker achter het YellowKey-lek zegt dat hij het techbedrijf wel heeft geïnformeerd.
De afgelopen weken verschenen op internet meerdere kwetsbaarheden, zoals RedSun, UnDefend, BlueHammer, YellowKey, GreenPlasma en MiniPlasma. Op het moment van de publicatie waren er nog geen patches beschikbaar. Microsoft stelt dat deze beveiligingslekken niet op 'verantwoorde wijze' zijn gerapporteerd. "We verzetten ons tegen deze acties en elke publicatie buiten de juiste coördinatie om die onze klanten en het digitale ecosysteem kunnen schaden. Het ongecoördineerd openbaar maken waardoor proof-of-concept code voor ongepatchte kwetsbaarheden in handen van aanvallers komt is nooit gerechtvaardigd en heeft echte gevolgen", aldus Microsoft.
Het techbedrijf roept beveiligingsonderzoekers op om Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) te volgen, waarbij kwetsbaarheden eerst aan de leverancier worden gemeld, zodat die een update kan ontwikkelen. De beveiligingsonderzoeker achter onder andere YellowKey, GreenPlasma en MiniPlasma stelt dat hij Microsoft wel heeft ingelicht en dat het techbedrijf zijn reputatie schaadt door te beweren dat hij de CVD-richtlijn heeft overtreden. Tevens stelt de onderzoeker dat hij op 14 juli met informatie komt die zeer schadelijk voor Microsoft zal zijn.
