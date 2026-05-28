Kamervragen over exitstrategie en alternatieven voor DigiD-beheer Solvinity

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan staatssecretarissen Aerdts voor Digitale Economie en Van der Burg voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid over onder andere een exitstrategie voor het DigiD-beheer door Solvinity en welke alternatieven voor de dienstverlening van het bedrijf zijn onderzocht. Aanleiding voor de Kamervragen is het overnameverbod waarmee het kabinet deze week kwam.

Eerder deze week maakte staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie bekend dat ze de beoogde overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl verbiedt. DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Binnen en buiten de politiek waren er grote zorgen over de beoogde overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl, waar nu een stokje voor is gestoken.

Twee maanden geleden besloot het kabinet om het contract met Solvinity voor het DigiD-onderhoud te verlengen tot in ieder geval augustus 2028. Het zou niet mogelijk zijn om op korte termijn naar een andere partij over te stappen, aldus de autoriteiten. "Welke exitstrategie is er richting 2028, zeker omdat Logius/BZK zelf meldt dat het Solvinity-contract op 27 maart 2026 met twee jaar is verlengd omdat een overstap vóór augustus 2026 niet veilig werd geacht?", wil JA21-Kamerlid Van den Berg weten.

Het Kamerlid vraagt de staatssecretarissen ook welke Europese of nationale technologische alternatieven zijn onderzocht voor het beheer van DigiD. "Kunt u tevens uitleggen of deze alternatieven van gelijkwaardige technologie zijn als die van Kyndryl, aangezien blijkt dat Europa en Nederland, de VerenigdeStaten niet kunnen bijbenen op het gebied van technologische innovatie op vele gebieden?"

"Kunt u uitleggen dat indien het alternatief niet van gelijkwaardige technologische kwaliteit is, er voldoende rekening is gehouden met het verhoogde risico op cyberaanvallen en daarmee met de veiligheid van burgers", wil Van den Berg verder weten. Daarnaast moeten de staatssecretarissen duidelijk maken binnen welke termijn het kabinet duidelijkheid kan geven over een definitieve oplossing. Afsluitend vraagt het Kamerlid nog naar geleerde lessen voor toekomstige aanbestedingen van vitale digitale infrastructuur en wat aan burgers wordt verteld, behalve dat "DigiD blijft werken". De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.