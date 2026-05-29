Website Europees Netwerk van Security Operations Centres online

De website van het Europees Netwerk van Security Operations Centres (ENSOC) is online gekomen. Het ENSOC is een Europees samenwerkingsproject van acht lidstaten gericht op het real-time uitwisselen van dreigingsinformatie, geautomatiseerde incidentrespons en afstemming op regelgeving. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is één van de deelnemende partijen en onder andere verantwoordelijk voor de inkoop en integratie van Cyber Threat Intelligence (CTI) feeds en de coördinatie tussen partners.

Naast Nederland doen ook Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg en Roemenië mee. "Door beter informatie te delen over cyberdreigingen kunnen deze landen cyberaanvallen sneller herkennen, beter inschatten en sneller op reageren", aldus het NCSC. Het ENSOC stelt zelf op de eigen website dat het vooraanstaande cybersecurity-experts uit Europa bijeenbrengt en hun expertise gebruikt voor threat intelligence, incident response en het analyseren van kwetsbaarheden. Hoewel de website van het ENSOC nu live is bevat die nog niet heel veel informatie.