Dashlane blokkeert wegens bruteforce-aanval accounts van gebruikers

maandag 1 juni 2026, 14:44 door Redactie, 1 reacties

Wachtwoordmanager Dashlane heeft dit weekend wegens een bruteforce-aanval de accounts van een aantal gebruikers geblokkeerd, die daardoor geen toegang hadden tot de inloggegevens die in hun wachtwoordkluis zijn opgeslagen. Inmiddels kunnen de gebruikers weer op hun accounts inloggen, aldus Dashlane. Op X klagen sommige gebruikers dat ze nog altijd geen toegang hebben.

Dashlane biedt een cloudgebaseerde wachtwoordmanager waar gebruikers via een master password op kunnen inloggen. Gisteren meldde Dashlane dat een niet nader genoemd aantal gebruikersaccounts het doelwit van een bruteforce-aanval was geworden en er daarop besloten was om de toegang tot deze accounts tijdelijk op te schorten. Daarbij meldde de wachtwoordmanager ook dat accounts inmiddels weer toegang hebben.

De statuspagina van Dashlane liet gisteren weten dat het incident 'resolved' was, maar vandaag staat daar de term 'monitoring'. Op X melden sommige gebruikers dat ze al meer dan 24 uur geen toegang tot hun online wachtwoordkluis hebben of geen gebruik van 2FA kunnen maken.

Vandaag, 14:51 door Anoniem
Met alle begrip voor de situatie lijkt blokkeren me niet de oplossing. De gebruikers informeren, een afspraak maken met betrekking tot het whitelisten van een of meer source IP adressen of VPN verbinding, (D)DoS mitigation etc als je daadwerkelijk de bron(nen) niet kan filteren. Dit zou nooit zomaar een probleem van de klant mogen zijn!
