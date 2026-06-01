Tientallen Red Hat npm-packages voorzien van infostealer-malware

Aanvallers hebben tientallen npm-packages van Red Hat voorzien van infostealer-malware die allerlei secrets van besmette systemen steelt. StepSecurity meldt dat het om 31 gecompromitteerde packages gaat, die bij elkaar meer dan 100.000 wekelijkse downloads hebben. Het gaat specifiek om @redhat-cloud-services npm-packages. Zodra ontwikkelaars deze packages downloaden en installeren raakt hun systeem besmet met malware.

De malware wordt door StepSecurity omschreven als een 'credential harvester' die secrets, credentials en tokens steelt voor GitHub Actions, AWS, GCP, Azure, Kubernetes, HashiCorp Vault, npm en CircleCI. Naast het stelen van deze gegevens heeft de malware het ook voorzien op de softwareprojecten van de getroffen ontwikkelaar. Met de gestolen npm-tokens probeert de malware besmette versies te publiceren van de packages waar het slachtoffer toegang toe heeft.

Cybersecuritybedrijf JFrog Security laat weten dat de aanval het werk is van een groep aanvallers genaamd TeamPCP. Deze groep wordt ook verantwoordelijk gehouden voor supplychain-aanvallen op SAP, Checkmarx, Bitwarden, Lightning, Intercom, Trivy en GitHub.