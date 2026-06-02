Veiligheidsregio's tegen afschaffen luchtalarm zolang er geen goed alternatief is

Verschillende Nederlandse veiligheidsregio's zijn tegen het afschaffen van het luchtalarm zolang er geen goed alternatief is. Het kabinet wil het luchtalarm vanwege de kosten vanaf 2028 uitfaseren, waarbij NL-Alert de alarmering volledig zou moeten overnemen. De veiligheidsregio's hebben zorgen over het alarmeren van mensen via NL-Alert bij langdurige stroomuitval of personen die geen (opgeladen) mobiele telefoon hebben. Daarnaast zijn berichten van NL-Alert niet altijd te begrijpen door bijvoorbeeld laaggeletterdheid of taalbarrières. Dat meldt de NOS op de basis van een brief die burgemeester Carola Schouten van Rotterdam namens de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Limburg, Utrecht en Zuid-Holland-Zuid naar de Tweede Kamer stuurde.

Twee weken geleden maakte minister van Weel van Justitie en Veiligheid bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 wordt uitgefaseerd, omdat er geen geld voor het onderhoud beschikbaar is. NL-Alert kon volgens de bewindsman de alarmering volledig overnemen. Een dag later kwam Van Weel daarop terug. "Ik geloof in de robuustheid van NL-Alert, maar we hebben ook iets van een alternatief nodig", zo liet hij tegenover de NOS weten. Hoe het alternatief er zou moeten uitzien maakte de minister niet bekend. Inmiddels is in de Tweede Kamer ook om opheldering gevraagd over de plannen om het luchtalarm uit te faseren.

"Nederland dreigt afhankelijk te worden van één systeem. Dat achten wij onverantwoord’’, schrijft Schouten in de brief aan de Tweede Kamer waar ook het AD over bericht. "Een tweede systeem is geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde voor een weerbare samenleving." Volgens Schouten mag er in deze tijd geen risico worden genomen met de veiligheid van burgers.