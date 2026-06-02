Vpn-provider Mullvad vreest dat 'identiteitsverificatie' einde vrije internet is

dinsdag 2 juni 2026, 14:55 door Redactie, 9 reacties

Leeftijdsverificatie, of beter gezegd 'identiteitsverificatie', kan het einde van het vrije internet betekenen, zo vreest vpn-provider Mullvad. Het bedrijf stelt in een lang betoog dat het bang is voor een toekomst zoals beschreven in het boek 1984 van George Orwell, waarbij straks alleen door de staat geleverde telefoons en computers zijn toegestaan. Steeds meer landen zijn bezig met de invoering van leeftijdsverificatie voor social media en andere websites of hebben hier plannen voor. In sommige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, wordt ook gesproken over leeftijdsverificatie voor vpn-providers.

"Als leeftijdsverificatie wordt geïntroduceerd, zal iedereen zich moeten identificeren bij de service/website die ze willen gebruiken of tegenover een derde partij die hen kan koppelen aan hun activiteit op die service/website", aldus Mullvad. "De juiste term voor leeftijdsverificatie zoals het nu wordt geïmplementeerd is daarom identiteitsverificatie. Gegeven de infrastructuur van het internet is het onredelijk om aan te nemen dat deze informatie niet via commerciële overeenkomsten of met overheden zal worden gedeeld."

De introductie van 'identiteitsverificatie' zal daarom de vrijheid van informatie aan banden leggen, stelt Mullvad. "Je kunt niet langer anoniem gereguleerde websites bezoeken en je kunt niet langer anoniem op social media reageren. Je weet niet langer of je kritiek op de overheid consequenties heeft. Je kunt niet langer een digitaal initiatief op social media starten om mensen bijeen te brengen om een autoriteit te bekritiseren, zonder dat dit grote gevolgen heeft. Afhankelijk van het land waar je woont kan dit zelfs je leven in gevaar brengen."

1984

Sommige landen pleiten ervoor om leeftijdsverificatie op het niveau van systemen, appstores of besturingssystemen in te bouwen. Gebruikers die zich hieraan willen onttrekken zouden in deze gevallen kunnen kiezen voor opensourcesystemen. Die zijn bij definitie niet volledig door de autoriteiten te besturen, omdat ze open en aanpasbaar zijn, merkt Mullvad op. "In dergelijke systemen kan niemand anders bepalen welke apps je downloadt of welke websites je bezoekt, en kan identiteitsverificatie niet worden opgelegd tenzij je er zelf voor kiest."

Landen die volledige controle willen en dat iedereen identiteitsverificatie ondergaat zouden mensen dan ook moeten verbieden om eigen apparatuur te bezitten waar ze zelf de controle over hebben, gaat Mullvad verder. "Omdat opensourcesystemen niet te controleren zijn, zouden politici uiteindelijk apparaten moeten verbieden die niet door de staat worden gecontroleerd. Het eindpunt: telescreens zoals die in 1984 van George Orwell, apparaten die je zowel in de gaten houden als alleen door de staat goedgekeurde informatie uitzenden."

'Europese leeftijdsverificatie-app niet anoniem'

Eerder dit jaar kwam de Europese Commissie met de claim dat de leeftijdsverificatie-app die het heeft ontwikkeld 'volledig anoniem' is. Dat is volgens Mullvad niet het geval. Gebruikers van de app moeten hun identiteit bij een derde partij verifiëren, bijvoorbeeld via een identiteitsbewijs. De derde partij die de verificatie uitvoert kunnen de EU-lidstaten zijn.

De partij de verificatie uitvoert verstrekt vervolgens een credential waarmee het socialmediaplatform kan zien dat de betreffende gebruiker oud genoeg is. Volgens Mullvad is er een probleem met deze opzet. De derde partij weet namelijk welke credentials bij welke persoon horen. Wanneer de autoriteiten onwelgevallige content op social media tegenkomen zouden ze het platform om de bijbehorende leeftijds-credential kunnen vragen, waarmee het eenvoudig is om de bijbehorende persoon te identificeren. "Het gevolg is dat je niet meer anoniem kunt posten", waarschuwt de vpn-provider.

Een oplossing voor dit probleem is Zero-Knowledge Proof (ZKP) cryptografie. Hierbij moeten gebruikers nog steeds hun identiteit bij een derde partij laten verifiëren, maar die partij kan de verstrekte credentials niet koppelen aan de accounts van gebruikers op websites en platforms. De Europese leeftijdsverificatie-app beschikt op dit moment niet over ZKP-functionaliteit. Zelfs als de app dit gaat ondersteunen zou het een optionele extra feature zijn die landen kunnen uitschakelen en die de EU op elk moment kan verwijderen, claimt Mullvad.

De vpn-provider schrijft dat de "veiligheid" van kinderen al geruime tijd door inlichtingendiensten en autoriteiten wordt gebruikt als breekijzer voor het introduceren van massasurveillance. "De haast waarmee leeftijdsverificatie wordt ingevoerd, moet worden afgeremd, en politici die geen samenleving willen met totale surveillance van burgers, moeten de gevolgen van verschillende soorten wetgeving beseffen", besluit Mullvad het betoog.

Reacties (9)
Vandaag, 15:01 door Anoniem
Men is er van op de hoogte dat zodra een platform of website zich richt op volwassenen, de identificatieplicht komt te vervallen? De identificatieplicht geld enkel bij websites of platformen die zich richten op minderjarigen.

Dit is al de zoveelste bericht dat de EU in een kwaad daglicht stelt, terwijl ik het eerder andersom een probleem vind. Waarom richten die platformen zich op minderjarigen? Laat die andere zijde van de munt maar belicht worden, want er is weinig mis met de huidige opzet van de EU leeftijdsverificatie.

Er is zo veel meer mis met al die bedrijven die het maar normaal vinden om minderjarigen te verleiden en dit via dit soort propagandanieuws naar buiten brengen om de indruk te geven dat het normaal moet zijn dat minderjarigen gemanipuleert worden.

Mullvad is deel van het probleem.
Vandaag, 15:26 door Anoniem
Gezamelijk een landelijk mesh opbouwen lijkt een goede oplossing.
Het staat niet gelijk aan de kwaliteit die we nu hebben, maar het is suoerhandig om anoniem te blijven, en is niet afhankelijk van ISPs en overheden, ze staan machteloos.
Vandaag, 15:33 door Anoniem
Hoe bedoelt men 'kan'?

Dat is toch het resultaat en DUS het doel van de hele actie??
Vandaag, 15:34 door Anoniem
Misschien dat ouders op hun kinderen moeten letten in plaats van overheden? Immers zijn het hun kinderen. En dat overheden ouders boetes geven als het fout gaat of apparaten onder een bepaalde leeftijd niet zijn toegestaan? Misschien wat informatiecampagnes uitvoeren? Immers heb ik niemand zwanger gemaakt.
En er is nog het feit dat Meta verschrikkelijk voor deze wet is aan het lobbyen bij overheden om er bepaalde voordeeltjes uit te kunnen slaan... https://youtu.be/4KyiLyOxux8
Vandaag, 15:36 door Anoniem
Er is verschrikkelijk veel mee mis; https://www.security.nl/posting/938584/Burgerrechtenbeweging%3A+online+leeftijdsverificatie+is+een+privacynachtmerrie
Vandaag, 15:42 door Anoniem
Ik schrik van jouw reactie.

Mullvad is zeker geen onderdeel van het probleem, maar een van de weinige echt betrouwbare VPN-diensten die privacy voorop hebben staan.

Wat jij schrijft klopt ook niet. Alle diensten zullen zich moeten onderwerpen aan identiteitsverificatie als het aan de EU ligt. Een dienst als Signal of Whatsapp of Protonmail, richten die zich op jongeren? Niet expliciet, maar een tiener wil natuurlijk ook veilig kunnen communcieren. Dus de EU zet daar een blok voor.

Jouw reactie komt erg onwetend over en is schadelijk. Je gooit alles wat we in het westen hebben aan vrijheid en privacy weg... waarvoor???
Vandaag, 15:43 door Anoniem
Door Anoniem: Er is zo veel meer mis met al die bedrijven die het maar normaal vinden om minderjarigen te verleiden en dit via dit soort propagandanieuws naar buiten brengen om de indruk te geven dat het normaal moet zijn dat minderjarigen gemanipuleert worden.

Mullvad is deel van het probleem.

Mullvad richt zich helemaal niet op minderjarigen. Je weet niet waar je het over hebt. Je kent zowel de voorstellen van de EU niet en je snapt niet wat Mullvad is. Word je betaald door de EU om dit te posten?

#Nexit
Vandaag, 15:47 door Anoniem

Men is er van op de hoogte dat zodra een platform of website zich richt op volwassenen, de identificatieplicht komt te vervallen? De identificatieplicht geld enkel bij websites of platformen die zich richten op minderjarigen.
Nooit van een glijdende schaal gehoord?
Het is nu zogenaamd om kinderen te beschermen, maar we hebben de afgelopen decennia gezien dat het vaak slechts een excuus is voor verregaande inperking van de vrijheden van bepaalde groepen.

Niet voor niets zie je dit soort dispropotionele voorstellen steeds meer naar voren komen nu fasicsme / conservatisme weer een groot probleem aan het worden is in veel landen, je hoeft maar naar de mate van misbruik en onderdrukking te kijken in de VS door de republikeinen om te snappen dat zodra deze mensen de mogelijkheid hebben om andersdenkende te ondrukken dat ze die ook maximaal zullen gaan misbruiken.

Vergis je niet: dit soort mensen lopen er ook genoeg rond in de EU en in veel landen hebben ze al een meerderheid.

Stel je de rechtse censuur/cancelculture waar nu al steeds meer onder te lijden hebben zonder vrije meningsuiting en met dit soort tools voor verdere intimidatie, je hoeft niet heel intelligent te zijn om te snappen waar dat gaat eindigen.
Vandaag, 15:56 door Anoniem
Ik schrik van jouw reactie.

Mullvad is zeker geen onderdeel van het probleem, maar een van de weinige echt betrouwbare VPN-diensten die privacy voorop hebben staan.

Wat jij schrijft klopt ook niet. Alle diensten zullen zich moeten onderwerpen aan identiteitsverificatie als het aan de EU ligt. Een dienst als Signal of Whatsapp of Protonmail, richten die zich op jongeren? Niet expliciet, maar een tiener wil natuurlijk ook veilig kunnen communcieren. Dus de EU zet daar een blok voor.

Jouw reactie komt erg onwetend over en is schadelijk. Je gooit alles wat we in het westen hebben aan vrijheid en privacy weg... waarvoor???

it's just part of a bigger picture, er is niks mis mee met tabaksplanten, maar waarvoor wordt het "grootendeels" gebruikt?
