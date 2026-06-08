AP meldt toename privacyklachten, vooral over Clinical Diagnostics, cookies en camera's

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar ruim 13.500 klachten en tips over mogelijke overtredingen van de AVG, vooral over Clinical Diagnostics, cookies en camera's. Het ging om een 75 procent toename ten opzichte van 2024, aldus de privacytoezichthouder in de vandaag verschenen Klachtenrapportage 2025. Vorig jaar ontving AP de meeste klachten over de zorg. Meer dan de helft van de klachten in deze categorie ging over het datalek bij Clinical Diagnostics. Ruim vierhonderd mensen dienden een klacht in over het bedrijf.

Bij Clinical Diagnostics werden vorig jaar de persoonlijke gegevens van een groot aantal mensen door criminelen gestolen. Het ging om 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Clinical Diagnostics betaalde de criminelen uiteindelijk losgeld om publicatie van de gestolen gegevens te voorkomen.

De klachten over Clinical Diagnostics hadden volgens de AP allemaal dezelfde strekking. "De geringe informatie die mensen kregen en de vraag wat mensen nu moesten doen. Ook voelden zij zich onvoldoende erkend in wat het datalek voor hen betekende: de meest intieme informatie lag op straat. Dat leidde bij veel slachtoffers tot een groot gevoel van onmacht, omdat zij weinig tot niets konden doen om de gevolgen van het datalek ongedaan te maken."

Op de tweede plek wat betreft privacyklachten staan zakelijke dienstverleners en de overheid. Veruit de meeste klachten over deze partijen gingen over de rechten van betrokkenen en over het verwerken van persoonsgegevens zonder geldige reden. "Dat signaal is bij de overheid extra zorgelijk. De overheid verwerkt vaak grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens en mensen kunnen niet kiezen of zij hun gegevens willen delen", aldus de AP.

Camera's en cookies

Andere categorieën waarover de Autoriteit Persoonsgegevens veel klachten en tips ontving waren camera's en cookies. Vorig jaar kwamen ruim vierhonderd klachten en tips over volgsoftware bij de AP binnen, zoals cookies. Mensen dienden klachten in over websites waarbij het weigeren van cookies niet mogelijk was. Ook gingen de klachten over websites zonder cookiebanner, waar wel trackingcookies werden geplaatst.

De AP ontving in 2025 wederom veel klachten van burgers die zich zorgen maakten over het gebruik van camera’s. "Veruit de meeste klachten gingen over op camera’s van particulieren, zoals deurbelcamera’s en beveiligingscamera’s", stelt de AP. De toezichthouder zag ook een toename van het aantal klachten over cameratoezicht op de werkvloer. Daarbij ging het bijvoorbeeld om situaties waarin werknemers aan de hand van camerabeelden werden aangesproken op hun functioneren.

Geen boete

De AP deed 29 verdiepende onderzoeken naar klachten over Nederlandse organisaties. Naar aanleiding van een groot deel van de verdiepende onderzoeken koos de AP voor een alternatieve interventie in plaats van bijvoorbeeld een boete. "Dat gebeurde door intensief overleg met organisaties, door het uitleggen van de regels en het maken van concrete afspraken over aanpassingen in werkwijzen en systemen. In deze zaken zijn overtredingen beëindigd en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen", legt de toezichthouder uit. Ook in andere verdiepende onderzoeken werden overtredingen uiteindelijk beëindigd.

De AP stuurde ook ruim tweehonderd waarschuwingsbrieven naar organisaties die de regels voor cookies en volgsoftware niet naleefden. In die brieven liet de AP weten dat de op de website gebruikte cookiebanner mogelijk niet voldeed aan de vereisten. Ook riep de toezichthouder organisaties op om de cookiebanner te controleren en zo nodig aan te passen.