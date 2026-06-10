Gasten honderd Belgische hotels doelwit van gerichte phishingaanvallen

Gasten van zo'n honderd Belgische hotels zijn het doelwit van gerichte phishingaanvallen geworden, waarbij wordt geprobeerd om geld en gegevens te stelen. Eerder vonden soortgelijke aanvallen ook plaats bij aanvallen van Nederlandse hotels. Bij de phishingaanvallen ontvangen hotelgasten berichten via WhatsApp of andere communicatiekanalen waarin correcte reserveringsgegevens worden vermeld, zoals naam, boekingsreferentie of verblijfsdata.

"Vervolgens worden zij doorgestuurd naar een valse betaalpagina met als doel betalingsgegevens te stelen", zo laat Horeca Vlaanderen weten, de branchevereniging voor horeca in Vlaanderen. Eerder werd al bekend dat sommige gasten als gevolg van de aanval duizenden euro's hebben verloren. Bij Horeca Vlaanderen maakten al zo'n honderd hotels melding dat hun gasten het doelwit van phishingaanvallen zijn geworden. De branchevereniging roept hotelgasten op om extra waakzaam te zijn bij onverwachte en verdachte communicatie rond betalingen of reserveringen. "Neem bij twijfel altijd direct contact op met het hotel."

Vorige week werd bekend dat de Nederlandse hotelsector te maken had gekregen met een groot datalek, waarbij zeker honderd hotels zijn getroffen en persoonlijke gegevens van duizenden gasten zijn buitgemaakt. Deze gegevens werden vervolgens door criminelen gebruikt voor phishing- en fraudepogingen richting gasten, zo liet horecaconcern Hospecs weten. Het bedrijf exploiteert hotels en levert diensten aan de sector.

"Op basis van de eerste signalen lijkt er mogelijk een verband te zijn tussen de getroffen hotels en bepaalde systemen binnen de hoteltechnologie- en distributieketen, zoals PMS-, channel management-, booking- of andere gekoppelde systemen. Op dit moment is nog niet duidelijk waar de oorzaak precies ligt", meldde Tim Vissers, directeur van Hospecs op LinkedIn. Het is nog altijd niet bekendgemaakt wat de precieze oorzaak van het datalek is en van hoeveel gasten de gegevens zijn gestolen.