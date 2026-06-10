Belastingdienst schakelt Adobe Analytics voorlopig uit in betaalomgeving

De Belastingdienst heeft Adobe Analytics in de eigen betaalomgeving naar aanleiding van bevindingen van een onderzoeker en Kamervragen voorlopig uitgeschakeld. Daarnaast gaat de fiscus onderzoeken waarom de Adobe-tracker ooit is geïnstalleerd, zo laat een woordvoerder tegenover NRC weten. Onlangs verscheen een artikel online van onderzoeker Mick Beer over hoe Adobe allerlei informatie ontvangt over mensen die bij de Belastingdienst hun belasting betalen. Het zou onder andere gaan om de specifieke vordering en geopende aanslag.

"Het juridische verwijt, en dat label ik nadrukkelijk als de gangbare beoordeling en niet als mijn eigen eindoordeel, zit hem niet eens in de reis naar de VS. Die doorgifte is in beginsel gedekt door het huidige verdrag tussen de EU en de VS", aldus Beer. "De kern is dat er geen grondslag onder de AVG is en geen toestemming voor het plaatsen en uitlezen van deze trackers, waarvoor de e-privacyregels en de Telecommunicatiewet die toestemming wél eisen. De Autoriteit Persoonsgegevens beboette eerder Kruidvat voor vergelijkbare tracking."

Naar aanleiding van het artikel stelde JA21-Kamerlid Van den Berg vragen aan staatssecretarissen Eerenberg van Financiën en Aerdts voor Digitale Economie. Zo vroeg hij onder andere of er onderzoek kan worden gedaan naar het verzenden van betaalflowgegevens aan Adobe Analytics en, zolang rechtmatigheid en proportionaliteit niet overtuigend zijn vastgesteld, dit tijdelijk stop te zetten. Naast het tot nader uitschakelen van Adobe's tracker en onderzoeken waarom die ooit is geplaatst, bedankt de Belastingdienst ook de onderzoeker voor zijn publicatie. De Kamervragen van Van den Berg zijn nog niet beantwoord.